Здравствуй, школа! 

В Восточно-Казахстанской области в новом учебном году 21 тысяча малышей впервые переступила порог школы.

День знаний – значимое событие в жизни каждого учащегося, особенно первоклашек. Однако провести этот праздник в стенах родного учебного заведения удалось не всем. Классные часы для учащихся дежурных классов провели в школах с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Для остальных – в дистанционном формате. Кроме того, ученики всех школ участвовали в едином общереспубликанском онлайн-мероприятии «Час добропорядочности».

С началом учебного года на своих страницах в социальных сетях ребят поздравил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

– Школа даёт нам необходимый базис, который позволяет выбрать правильный путь в жизни. Качественное среднее образование – это ключ к конкурентоспособности государства. Я хочу пожелать всем школьникам в новом учебном году открыть свои таланты и проявить себя, а педагогам – успехов на преподавательском поприще, – написал Даниал Ахметов.

По информации Управления образования ВКО, всего в 2020–2021 учебном году в 647 школах области будут обучаться 189255 детей. На базе 274 школ начал работу 4 321 дежурный класс для учащихся 1–4 классов. Здесь уроки будут организованы со строгим соблюдением режима проветривания и дезинфекции помещений, усиленного медицинского контроля и масочного режима.

Остальные школьники обучаются в онлайн-формате. К слову, для организации дистанционного обучения на сегодняшний день более 9 тысяч компьютеров выдано во временное пользование учащимся школ и учителям. Около 17 тысяч детей уже получили необходимую технику. Помимо этого, дополнительно планируется закупить более 26 тысяч компьютеров.

– Двое из трёх сыновей приступили к учёбе. Старший учится дистанционно, а средний в этом году пошёл в первый класс, его уроки проходят в штатном режиме. Будем всячески помогать детям адаптироваться к учебному процессу, – поделилась родительница из Шемонаихинского района Ажара Маштаева.

Помимо первоклассников, этот учебный год станет особенным и для учащихся выпускных 11 классов. Кстати, их количество составляет 8760 человек.

– 1 сентября мы участвовали в классном часе онлайн. В целом обучение также будет организовано дистанционно. Этот год обещает быть сложным, ведь впереди ещё подготовка к Единому национальному тестированию. Надеюсь, что в скором времени удастся пойти в школу как прежде, – говорит ученица 11-го класса из Усть-Каменогорска Жибек Рахимова.

Отметим, к этому учебному году обновились 386 школ, в 40 из них проведён капитальный ремонт. Также открылись три государственные школы. Это школа на 300 мест в селе Караул, на 1000 мест – в селе Ахмирово и на 600 мест – в селе Акжар с интернатом на 300 мест. В последней смогут учиться дети из многодетных и малообеспеченных семей из всех районов и городов области. На этом хорошие новости не заканчиваются. В рамках государственно-частного партнёрства в Усть-Каменогорске открываются пять детских садов на 915 мест.

Гульжан Естаева