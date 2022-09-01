Здравствуй, школа!

В Восточно-Казахстанской области за парты впервые сядут почти 10 тысяч первоклассников.

Настал первый день сентября. Звонок призывает школьников сесть за парты. В новом учебном году в 342 школах региона к занятиям приступят 95 тысяч учащихся, среди них 9 728 – вчерашние дошколята.

– Все школы Восточного Казахстана переходят на пятидневную учебную неделю. Мы обеспечили всех учеников из многодетных и малообеспеченных семей школьной формой, обувью и бесплатным проездом. В школах завершён текущий ремонт, а в отдельных – капитальный. Все школы, отапливаемые твёрдым топливом, на сто процентов обеспечены углём. Отмечу, наш регион один из немногих в стране, где нет аварийных школ и школ с трёхсменным обучением, – подчеркнул во время совещания по подготовке к новому учебному году аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

В этом году область вошла в число пилотных по внедрению республиканского проекта «Опорная школа – магнитная школа», основной целью которого является повышение качества знаний обучающихся малокомплектных сельских школ. По словам и. о. руководителя Управления образования ВКО Алимы Акылбек, растущий объём финансирования на укрепление материально-технической базы сельских школ также способствует сокращению разрыва в качестве образования между городом и селом.

– Всего из 257 сельских школ области 76 процентов являются малокомплектными. Ежедневно 1 656 детей школьного возраста, проживающих в 106 сельских населённых пунктах, где школы отсутствуют, будут подвозить до школ и обратно. Задействовано 83 автобуса, 21 из них закуплен в последние два года. В 2023 году планируется приобрести ещё 11 единиц, – сообщила Алима Акылбек.

Как отметил Даниал Ахметов, по поручению Главы государства в регионе строятся семь новых школ. Одна из них начнёт работать уже в этом учебном году в Риддере.

– Также две новые школы будут введены в эксплуатацию в Курчумском районе – в посёлке Жолнускау и селе Урунхайка (эта школа начнёт работать с 1 октября, до этого времени дети будут учиться в старой школе), – добавил глава региона. – В старой школе учиться до октября придётся и ученикам начальной школы в посёлке Шығыс. В школе, построенной более десяти лет назад, была обнаружена трещина, и из-за разногласий подрядчиков ремонтные работы затянулись. Детей старшего звена временно будут ежедневно отвозить и забирать из школы в соседнем посёлке Ахмирово.

Приоритетное значение имеет создание условий для включения особенных детей в образовательную среду. В области проживают свыше 7 300 школьников с особыми образовательными потребностями. Реализованная при поддержке акима области программа позволила создать условия для инклюзивного обучения во всех школах области. До 2025 года откроют ещё одну психолого-медико-педагогическую консультацию в областном центре, а также кабинеты психолого-педагогической коррекции в Алтае, сёлах Самарское и Акжар.

Главной задачей в системе среднего образования остаётся обеспечение качества обучения. Главным инструментом оценки качества знаний, полученных в школе, в управлении образования называют ЕНТ. Отмечается, что процедурные изменения и возможность сдачи теста два раза существенно снизили психологическую нагрузку на выпускников. В текущем году в тестировании участвовали 7 536 выпускников, 63 процента из них продолжат обучение в высших учебных заведениях.

– В этом году мы выделили 450 грантов для обучения специалистов в высших учебных заведениях и колледжах. Впервые выделены гранты на специальность «ветеринария», и это очень важно, поскольку есть большой спрос именно на эту профессию, – проинформировал Даниал Ахметов.

Добавим, для наиболее эффективной и качественной подготовки кадров в учреждениях технического и профессионального образования успешно действуют шефство и дуальное обучение. Так, над 21 колледжем региона взяли шефство 26 предприятий. Вместе с тем 343 предприятия в 28 колледжах реализуют дуальное обучение, которое позволило увеличить долю трудоустроенных выпускников с 62 процентов до 86,2 процента.

Большое внимание уделяется и дошкольному воспитанию и обучению, так как это важная ступень социального формирования личности ребёнка. В настоящее время в области работают 200 дошкольных организаций, в том числе 80 частных. За счёт государственного заказа 11 967 дошкольников посещают частные детские сады, что составляет 47 процентов от общего числа воспитанников детских садов.

– Активное привлечение частных инвесторов, предпринимателей и размещение государственного заказа в частных детских садах позволило довести охват детей от двух- до трёхлетнего возраста дошкольным воспитанием до 98 процентов, – рассказала Алима Акылбек.

Также охват детей от трёх до шести лет составил 100 процентов, а от двух до шести лет – 97,7 процента. В Усть-Каменогорске в эксплуатацию будут введены четыре детских сада. По программе государственно-частного партнёрства в микрорайоне Аблакетка откроется детский сад на 140 мест. В следующем году в эксплуатацию будут введены ещё четыре садика в рамках ГЧП и ещё пять – за счёт инвесторов. Таким образом, в 2023 году охват детей от двух до шести лет дошкольным образованием достигнет 100 процентов.

Кроме того, в 298 школах области будут работать классы предшкольной подготовки для 6 374 детей. Ожидается, что это поможет выравнить стартовые возможности всех детей перед поступлением в школу.

Гульжан Естаева

Фото из архива редакции