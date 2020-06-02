Здравствуй, лето!

38 детей из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты получили в подарок от имени акима ВКО Даниала

Ахметова новые ноутбуки.

В этом году из-за пандемии коронавируса Международный день защиты детей прошел дистанционно. Несмотря на это, программа для ребят была достаточно насыщенной и разнообразной.

Международный день защиты детей и начало летних школьных каникул в онлайн-формате отметили познавательными конкурсами, увлекательными детскими мероприя—

тиями.

В течение дня для 188 тысяч детей региона в режиме онлайн проводились веселые старты, развлекательно-игровые программы, видеозоопарки, круглые столы, онлайн-соревнования по шашкам и шахматам, общефизическая зарядка, музыкальные марафоны, онлайн-экскурсии, слеты активистов, акции, флешмобы, онлайн-концерты, турниры по авиа-, авто- и судомоделированию и многие другие

мероприятия.

Важным событием стало подведение итогов областного дистанционного творческого конкурса «7 керемет», который стартовал 13 мая. Наряду с этим состоялись три конкурса – презентаций «Безопасное лето», солистов-исполнителей народных песен и декоративно-прикладного искусства. Яркие впечатления и эмоции подарил тематический квест, подготовленный для ребят.

Специалисты областного управления образования в социальных сетях Telegram и Instagram провели познавательно-игровую программу Happykids, в которой приняли участие около 15 тысяч учащихся области.

В рамках республиканской акции «Барлығы балалар үшін», посвященной Международному дню защиты детей, состоялось награждение победителей премии «АҚЫЛДЫ AWARDS 2020». Победителями премии стали выпускники – обладатели знака «Алтын белгі». В награду ребята получили пять грантов ректора ВКГТУ им.

Д. Серикбаева на бесплатное обучение в университете.

В этом году участники благотворительной акции «Жүректен жүрекке» – спонсоры, меценаты и неравнодушные граждане по традиции исполнили желание каждого из 1 665 обратившихся детей. Всего за пять лет проведения акции исполнено более 10 тысяч детских желаний.

Международный день защиты детей совпадает с началом замечательной поры – летних каникул, в этот период ребят ждут интересные встречи и знакомства и множество запоминающихся событий. Они приобретут новые знания и опыт, наберутся сил и здоровья перед началом нового учебного года.

Дарья Антон

Фото иллюстрационное