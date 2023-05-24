Здравоохранение ВКО в контексте президентских реформ

«Люди – главная ценность нашей страны». Этот постулат, озвученный президентом страны, претворяет запущенный им комплекс реформ, направленных на тотальную модернизацию всех сфер жизнедеятельности. Особый акцент в процессе переформатирования Касым-Жомарт Токаев делает на удовлетворении нужд сельского населения.

В своем сентябрьском послании глава государства сделал важный акцент: «Гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации». Отметив, что, несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего, он в первую очередь предложил сконцентрироваться на решении проблем в этой сфере.

Мной принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны. В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более 1 миллиону граждан. В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более 4 миллионов граждан, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Цель, безусловно, амбициозная, но выполнимая. Понимание этого дают преобразования, происходящие в сфере здравоохранения ВКО, которые четко вписываются в логику президентских реформ, направленных на удовлетворение нужд сельского населения. Несколько лет назад область приступила к кардинальному переформатированию медицины на периферии, преследуя цель существенно повысить уровень ее доступности в аулах и малых городах. И если еще несколько лет назад жители области были вынуждены получать специализированную высококвалифицированную помощь исключительно в центре – в Усть-Каменогорске и до разделения области – в Семее, преодолевая сотни километров, то уже сегодня ситуация в корне иная. Жители сел и малых городов у себя дома могут пройти сложные обследования и получить помощь специализированного типа – кардиологическую, неврологическую, хирургическую и др.

В качестве примера можно вспомнить, что несколько лет назад, несмотря на то, в регионе одни из самых низких по стране показателей материнской и детской смертности, область успешно реализовала программу по развитию родовспоможения, охраны материнства и детства. Ее итогом стал перевод ряда медицинских организации на селе на І уровень оказания медицинской помощи, а районных и межрайонных больниц — на ІІ уровень, что позволило этим учреждениям принимать более сложные роды и выхаживать детей весом от полутора килограммов. Роддома же ІІІ уровня были дооснащены современным оборудованием, которое позволит им эффективно бороться за жизни младенцев весом всего от 500 граммов.

На развитие системы здравоохранения ВКО ежегодно тратит десятки миллиардов тенге, но при этом получает конкретные результаты.

Медицинские учреждения области оснащены самым разным, в том числе и уникальным, оборудованием. По этому показателю мы занимаем лидирующие позиции по республике. За последние пять лет мы практически полностью перевооружили медицинские учреждения, что качественно сказалось на повышении эффективности нашей системы здравоохранения, — говорит Даниал Ахметов.

Комплекс мер, направленный на развитие медицины, в том числе и на селе, позволил области добиться хороших результатов по снижению смертности от онкологии, туберкулеза, болезней системы кровообращения. Вместе с тем проблемы в таком чувствительном секторе, как здравоохранение, естественным образом продолжают множиться и требовать новых решений. И именно практическое преломление запущенных главой государства реформ открывает для реализации этих целей уникальное окно возможностей.

В первую очередь речь о реализации пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В этом году, помимо ранее утвержденного бюджета, на его реализацию в ВКО будет дополнительно выделено свыше 4 миллиардов тенге. Порядка 3 миллиардов тенге будет направлено на обустройство 5 медпунктов в Уланском и Курчумском районах, 2 – в Глубоковском, 1 – в Шемонаихинском и 6 – в Тарбагатайском районах. Свыше 1,2 миллиарда тенге выделено на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения области. В целом, в рамках модернизации сельского здравоохранения запланировано строительство 36 медицинских объектов. До конца текущего года запланирован капитальный ремонт в 16 медицинских организациях.

С учетом того, что региональный бюджет, предусмотренный на развитие сектора здравоохранения, в этом году составил 30 миллиардов тенге, это значимый вклад в поддержку уже реализуемых в регионе инициатив. Стоит напомнить, что в краткосрочной перспективе для поддержки медицины не селе область намерена оснастить районные больницы томографами, а также возвести новые современные медицинские центры и капитально отремонтировать уже действующие. Так, например, в Риддере появится больничный комплекс со стационаром на 140 коек и поликлиника на 500 посещений в смену, а в поселке Касыма Кайсенова Уланского района — новая поликлиника на 150 посещений в смену.