Здоровый ритм сердца

Хирурги провели успешную операцию по имплантации электрокардиостимулятора 94-летнему жителю Семея. Теперь сердце пациента будет биться в правильном ритме.

По сведениям пресс-службы ВКО филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования», в гибридной операционной БСМП города Семея проведена очередная операция по установке двухкамерного электрокардиостимулятора возрастному пациенту в рамках ОСМС.

– В электрокардиостимуляторе в основном нуждаются люди старше 70 лет, браться за пациентов «за 90» раньше мы не решались, – говорит заведующий отделением эндоваскулярной рентген-хирургии Айбол Маралбаев. – С вводом три года назад в работу гибридной операционной подобные сложные, высокотехнологичные манипуляции стали более доступны. За это время медики нашей больницы спасли жизни многим пациентам.

Ранее восточноказахстанцам, нуждающимся в установке так называемого искусственного водителя ритма сердца, приходилось ездить в кардиоцентры Алматы, столицы или в соседние города РФ. Теперь подобные операции стали доступны гражданам в своём регионе.

К слову, стоимость установки сердечного прибора – порядка двух миллионов тенге, которые полностью покрываются в рамках медицинского страхования.

По словам врачей БСМП, медицинский прибор позволяет вернуть пациенту прежний ритм сердцебиения как минимум на десять лет.

При поступлении в больницу 94-летнего Ивана Бельгера его сердце билось тридцать раз в минуту с интервалом больше шести секунд, что могло спровоцировать ишемический инсульт или внезапную смерть во время сна.

Плановая операция по имплантации электрокардиостимулятора прошла успешно. Спустя несколько дней пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

– Хочу сказать спасибо от всего сердца медицинскому персоналу больницы, – говорит Иван Бельгер, – за их высокое мастерство, компетентность, чуткое отношение. Они подарили мне вторую жизнь!

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено пресс-службой ВКО филиала НАО «ФСМС»

Семей