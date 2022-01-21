Здоровые лёгкие

В Восточном Казахстане увеличен охват населения скринингом на раннее выявление туберкулёза.

С появлением антибиотиков современной медицине удалось взять под контроль такое распространённое и опасное инфекционное заболевание как туберкулёз. Тем не менее, оно продолжает оставаться в списке глобальных угроз человечеству. При этом туберкулёз лёгких является наиболее распространённой формой.

Одним из доступных и быстрых профилактических методов диагностики является флюорография, которая помогает определить наличие патологии ещё до момента осложнений. Более того, раннее выявление туберкулёза повышает шансы на полноценное выздоровление в относительно короткие сроки.

Фтизиопульмонологическая служба Восточно-Казахстанской области является одним из координирующих органов в реализации противотуберкулёзных программ.

– Особое внимание выявлению туберкулёза методом флюорографии уделяется целевой группе населения с высоким риском заболевания и подлежащих обязательному флюорографическому обследованию. Согласно статистическим данным, в регионе охват группы высокого риска флюорографическим осмотром в 2021 году увеличился на 11,1 процента, выявляемость – на 6,7 процента по сравнению с 2020 годом, – сообщили в пресс-службе ВКО ФПЦ.

Только за прошлый, 2021 год более 60 процентов жителей Восточного Казахстана, из числа запланированных на ежегодное обследование, относящихся к группе высокого риска и обязательного континента, прошли флюорографическое обследование на туберкулёз лёгких.

Из 628 123 человек, прошедших скрининг, у 279 выявлен туберкулёз. Наибольшее количество среди них составляют лица контактные с больным туберкулёзом, состоящие на диспансерном учёте с ВИЧ/СПИД, освобождённые из мест лишения свободы, больные с остаточными явлениями, а также пациенты, состоящие на диспансерном учёте с сахарным диабетом.

Отмечается, что в этом году охват скринингом на раннее выявление туберкулёза группы высокого риска и из общего числа будет увеличен на семь процентов, или на 26 617 человек.

Вылечить болезнь возможно, главное – вовремя обратиться к специалистам, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболевания и возникновение осложнений.

Медики фтизиопульмонологического центра перечислили симптомы, при которых следует незамедлительно обратиться в поликлинику для внепланового обследования на туберкулёз:

если кашель беспокоит три и более недель (он может быть не сильным и выражаться слабым периодическим покашливанием);

ночью часто потеете, особенно, в области шеи и грудной клетки;

сильно устаёте, отмечаете ухудшение работоспособности, постоянно испытываете общую слабость, привычные задачи (физические и умственные) стали даваться труднее;

наблюдаете снижение аппетита, резкое похудение без видимой причины;

периодически отмечаете у себя повышение температуры выше 37 гр. (может также держаться постоянно);

стали страдать от хронического воспаления мочеполовой системы (лечение не помогает);

испытываете боли в спине и суставах и не можете объяснить их причину;

увеличились лимфоузлы шеи, надключичных и подмышечных областей с одной стороны.

Бахыт Сарсембаева