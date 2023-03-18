Здоровье у нас в крови

В текущем году запланированы поставка и монтаж оборудования в Центр гематологии в Усть-Каменогорске.

Строительство высокотехнологичного медицинского учреждения, которое позволит вывести уровень диагностики и лечения ряда распространённых заболеваний крови на качественно новый уровень, началось в областном центре в 2020 году. По данным Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО, на данный момент выполнение строительно-монтажных работ на объекте составляет 65 процентов.

Отметим, изначально проект предполагал, что медучреждение будет специализироваться именно на вопросах гематологии, однако, в соответствии с приказом и. о. министра здравоохранения Республики Казахстана от 15 октября 2020 года, центр был перепрофилирован. И теперь в Восточном Казахстане появится по-настоящему уникальный Высокотехнологичный многопрофильный медицинский центр с основными направлениями гематологии, соматических заболеваний с дополнительно расширенными кардиологическим и кардиохирургическим профилями.

По информации областного управления строительства, коечный фонд центра составит 146 мест, также предусмотрен дневной стационар на 30 мест и четыре койки для гемодиализа. Последнее, к слову, очень важно для региона, поскольку в области достаточно больных, нуждающихся именно в этом виде лечения. Кроме того, будет работать консультативно-диагностическое отделение на 150 посещений в смену.

Настоящим «сердцем» центра станет операционная. В связи с тем, что к основному гематологическому направлению добавилось кардиологическое, увеличена мощность операционного блока: предусмотрена биполярная гибридная операционная с установкой ангиографического оборудования.

Как рассказали в управлении, основная цель центра – это, используя все доступные методы лечения и диагностики болезней крови и злокачественных новообразований кроветворной и лимфоидной ткани, добиться снижения заболеваемости и смертности от заболеваний крови и кардио-сосудистой системы.

Центр будет представлять собой медучреждение замкнутого цикла, в гематологический профиль помимо кардиохирургии будут интегрированы такие направления, как онкогематология, гемостаз, иммунология, трансплантология. Здесь можно будет проходить постковидную реабилитацию и проводить высокотехнологичные операции. Предусмотрено и внедрение детской гематологической помощи, а также паллиативного ухода. Помимо прочего, центр позволит увеличить раннюю выявляемость онкологических заболеваний и снизить смертность населения ВКО от гемабластозов до среднемирового уровня. Многопрофильное медучреждение будет иметь национальную и международную аккредитации и оказывать конкурентоспособные услуги.

Предполагается, что центр сможет стать объектом медицинского туризма, поскольку аналогов ему в стране на сегодняшний день нет.

Дарья Штейн

Коллаж Анны Ерёминой