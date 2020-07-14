Здоровье нации – приоритет государства

В Казахстане определен статус медицинских работников, а также их права, обязанности и социальные гарантии. Наряду с этим усилены полномочия санврачей, введен дифференцированный подход к врачебным ошибкам и закреплены права родителей в вопросах вакцинации.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также сопутствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения».

Еще на стадии рассмотрения в Парламенте проект Кодекса вызвал широкий резонанс и критику общественности. Наиболее обсуждаемыми оказались вопросы вакцинации и донорства. В этой связи Мажилисом и Сенатом в документ были внесены поправки и дополнения.

Новым Кодексом оставлено уголовное наказание за врачебные ошибки при условии, если они повлекли тяжкие последствия, либо совершены должностным лицом.

Согласно Кодексу о здоровье, вывоз изъятых у умерших граждан РК органов и тканей за рубеж будет осуществляться исключительно при необходимости оказания медицинской помощи гражданину РК. В случае отсутствия прижизненного волеизъявления человека право заявить о несогласии (согласии) на изъятие его органов имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии – один из близких родственников.

Профилактические прививки разделены на обязательные и добровольные. Также преду-

смотрено, что допуск в детские дошкольные учреждения детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в детском дошкольном учреждении. При этом сенаторы внесли поправку, подтверждающую право родителей на самостоятельное и осознанное принятие решения по вакцинации детей.

Кодексом также предусматривается усиление полномочий главных государственных санитарных врачей по введению ограничительных мероприятий и карантина; надбавка к должностным окладам должностных лиц государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Министерство здравоохранения теперь наделено компетенцией по определению порядка организации оказания медицинской помощи на период введения чрезвычайного положения.

Кодекс также предусматривает ограничение потребления электронных сигарет, запрет на ввоз, производство и распространение снюсов и других некурительных табачных изделий, а также введение административной ответственности за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 года.

Медицинским работникам государственных медицинских организаций, работающим в сельской местности и в поселках, городах районного значения, предусматриваются меры социальной поддержки: обязательное предоставление жилища по решению местных исполнительных органов, в том числе служебного, в соответствии с законодательством РК; обязательная выплата пособий в порядке, установленном местным исполнительным органом; оказание социальной поддержки по компенсациям коммунальных расходов и другие льготы по решению местных исполнительных органов и

так далее.

Как отмечается, медицинские и фармацевтические работники государственных медицинских организаций имеют приоритетное право после социально уязвимых слоев населения на получение мер социальной поддержки, дополнительные льготы и стимулирующие выплаты за счет средств местных бюджетов.

Местные исполнительные органы для повышения престижа медицинского работника и обеспечения повышения его личностного и профессионального роста присваивают статус «Лучший по профессии» с предоставлением ему стимулирующих выплат за счет средств местных бюджетов.

Вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников со стороны государственных органов и должностных лиц, а также граждан РК запрещается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Не допускается привлечение медицинских или фармацевтических работников к работам, не связанным с профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами страны; истребование у него отчетности либо информации, не преду-

смотренной законодательством; возложение на него обязанности по приобретению товаров (работ) и услуг, не предусмотренных законодательством.

Отдельной статьей в Кодексе прописана тайна медицинского работника. Так, персональные медицинские данные, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья лица, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании или лечении, составляют тайну медицинского работника.

Не допускается разглашение сведений, составляющих тайну медицинского работника, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, установленных пунктами 3 и 4 статьи Кодекса.

С информированного согласия пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих тайну медицинского работника, для проведения научных исследований, использования этих сведений в учебном процессе.

Кодекс также содержит множество других норм. Подробнее с ними можно ознакомиться на официальных интернет-ресурсах.

Бахыт Сарсембаева