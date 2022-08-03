Здоровье на колёсах

В минувшие выходные на станции «Ауыл» в Бородулихинском районе принимал пациентов республиканский медицинский поезд «Саламатты Қазақстан».

Ранее медицинские работники, объезжающие малые станции Казахстана, два дня провели на станции Бель-Агач, где успели принять и обследовать около 800 жителей Бородулихинского района. В целом же, как сообщает акимат Бородулихинского района, за весь период работы медицинского поезда на территории района было принято около 2 тыс. бородулихинцев, проживающих в небольших сёлах и посёлках.

– Медицинские поезда «Саламатты Қазақстан» являются частью благотворительного проекта «Медицинские поезда», главная цель которого − бесплатное медицинское обследование и диагностика для жителей отдалённых станций и близлежащих сёл страны, не имеющих возможности получать качественные медицинские услуги, – отметили в районном акимате.

Так, вагоны медицинского поезда, ежегодно выезжающего на железные дороги Казахстана, полностью обеспечены современным клинико-диагностическим оборудованием, позволяющим проводить комплексное лечение прямо на небольших станциях и полустанках. Приём проводят не только терапевты, но и опытные узкие специалисты. Есть кабинеты кардиолога, невропатолога, офтальмолога, хирурга, уролога, стоматолога. Кроме того, можно бесплатно пройти УЗИ-обследование внутренних органов, сделать флюорографию и сдать необходимые анализы.

Екатерина Гуляева

Бородулихинский район