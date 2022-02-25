Здоровая улыбка

Бесплатная, а главное, качественная стоматология стала реальностью. Все пациенты, независимо от наличия льгот или материального состояния, могут лечиться у стоматолога, не потратив ни копейки из своего кармана. Однако такое предложение актуально только для участников системы ОСМС.

Жителям Восточного Казахстана в прошлом году было оказано более 865 тысяч стоматологических услуг. Затраты в сумме 1,9 млрд тенге были покрыты Фондом обязательного социального медицинского страхования.

Благодаря запуску системы обязательного социального медицинского страхования гражданам стали доступны несколько стоматологических услуг.

– Увеличение финансирования стоматологической помощи позволило повысить охват нуждающихся в ней пациентах. При этом основными получателями, как показывает анализ, являются дети до 17 лет, – сообщил директор ВКО филиала ФСМС Галымжан Абилов.

По его словам, оказание стоматологической помощи осуществляется на основе свободного выбора пациентом медицинской организации, то есть направление от участкового врача не требуется.

Для получения лечения можно выбрать частную стоматологию, которая имеет договор с Фондом, либо обратиться в стоматологический кабинет своей поликлиники.

Однако стоит знать об исключениях. Бесплатно в рамках ОСМС предоставляются услуги только по показаниям стоматолога. Пациент не может сам диктовать, что ему нужно, а что нет. Специалисту виднее.

Посмотреть список поставщиков стоматологических услуг в регионе можно на сайте fms.kz в разделе «Закуп медицинских услуг – Поставщики КДУ».

Если у вас, уважаемые читатели, имеются вопросы касательно получения стоматологической помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациента, которая имеется в каждой медицинской организации.

Если решить ситуацию на месте не удалось, можно оставить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному для себя каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников