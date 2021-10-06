Здоровая ферма

Учёный из Беларуси провёл для фермеров Восточного Казахстана обучающие семинары по современным мерам борьбы с лейкозом крупного рогатого скота.

Несмотря на определённые усилия, одним из самых распространённых хронических инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, наносящих значительный экономический ущерб животноводству, является лейкоз КРС – онкологическое заболевание, вызываемое вирусами.

Опасность заболевания в том, что на ранних этапах его невозможно распознать без лабораторных исследований. Болезнь скота протекает медленно и даёт о себе знать лишь на последних стадиях. И это самая серьёзная проблема.

Для повышения уровня знаний в этой сфере отечественных животноводов и специалистов ветеринарных служб организуются встречи с зарубежными экспертами в рамках реализации подпрограммы «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе» бюджетной программы «Повышение доступности знаний и научных исследований».

В этот раз на базе сельхозпредприятий региона прошли обучающие семинары с участием специалиста из Республики Беларусь Алексея Русиновича, профессора Витебской государственной ветеринарной академии, начальника отдела контроля за ветеринарно-санитарным качеством продукции Белорусского государственного ветеринарного центра.

Модератором встреч выступила ведущий научный сотрудник ТОО «КазНИВИ», занимающийся проблемой лейкоза КРС в Казахстане, Салтанат Маманова.

В рамках рабочего визита учёные посетили сельскохозяйственные предприятия Восточного Казахстана, имеющие статус племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота.

На одной из встреч, прошедших на базе ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», Алексей Русинович осветил вопросы, связанные с заболеванием животных лейкозом: клинические признаки, меры борьбы и профилактика, технические регламенты Таможенного союза по молоку и мясу.

– Опыт показывает, что от лейкоза крупного рогатого скота можно избавиться быстро, если профилактические мероприятия проводить комплексно и целенаправленно, – отметил он. – Владельцам животных и обслуживающему персоналу необходимо иметь чёткие представления и нести ответственность не только за состояние самих животных, но и здоровье людей, для которых предназначаются производимые молоко и мясо.

По словам эксперта, гибель животных, утилизация поражённых органов, а зачастую и туш, преждевременная выбраковка скота, недополучение молодняка, молочной продукции, нарушение племенной и селекционной работы, расходы на проведение комплекса противолейкозных мероприятий и диагностических исследований – далеко не полный перечень экономических потерь от лейкоза крупного рогатого скота.

– Не стоит сомневаться, опасен ли лейкоз для человека. Ответ однозначный – да, опасен. И дело не столько в употреблении заражённых продуктов, сколько в несоблюдении мер безопасности, – подчеркнул спикер.

В то же время, по его словам, недостаточная изученность масштабов распространения и некоторых проявлений лейкозной инфекции снижает эффективность оздоровительных и профилактических мероприятий, не позволяет достоверно прогнозировать эпизоотический процесс при этой болезни, что приводит к дополнительным экономическим потерям.

– В настоящее время в мире, особенно в развитых странах, ужесточены требования к безопасности пищевых продуктов, которая основывается на контроле и управлении рисками на всех этапах оборота продовольствия по принципу «от поля до стола», – сообщил Алексей Русинович. – Если это направление реализовывать частично, то в последующем это может стать барьером для экспорта животных, продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения. А главное – существует риск возникновения и распространения заразных болезней.

В выступлении и презентации белорусского учёного была показана значимость системы по наблюдению, анализу и управлению рисками в ветеринарной деятельности.

Бахыт Сарсембаева