Здесь согревают одинокие сердца

Для одиноких пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья важно не только хорошее самочувствие. Больше всего их страшит одиночество, ведь в таких обстоятельствах трудно сохранить социальную активность и востребованность. Но в этом им помогают в различных центрах оказания специальных социальных услуг.

Так, в Шемонаихинском районе с 1990 года успешно функционирует Зевакинский центр оказания специальных социальных услуг. В этом учреждении проживают люди, которые нуждаются в уходе и заботе.

По словам его руководителя Ерлана Мустафина, на сегодняшний день в двух пятиэтажных типовых корпусах, рассчитанных на 310 койко-мест, проживают 225 получателей услуг, в том числе 108 лиц с первой и второй группой инвалидности.

– Коллектив создаёт комфортные условия для услугополучателей. В центре есть уютная столовая, зал для занятий лечебно-физической культурой, актовый зал, где проводятся праздничные мероприятия. И даже своя оборудованная парикмахерская, а ещё небольшая котельная и прачечная, – рассказывает Ерлан Мустафин.

За здоровьем пожилых людей наблюдает фельдшер. Вместе с постовыми сёстрами регулярно проводятся обходы. В столовой под присмотром диетсестры проходят обеды, организовано четырёхразовое питание. Повара стараются готовить вкусные и питательные блюда.

– Скучать здесь тоже не приходится. Постоянно проводим культурно-массовые мероприятия, – сообщает заместитель директора по социальной работе Зухра Ануарбек. – Пишем сценарии, репетируем. В этом активное участие принимают наши творческие коллективы «Бабушки-сударушки» и «Поющие сердца».

По возможности жители центра участвуют и в спортивных мероприятиях разного уровня. А ещё в течение лета по традиции осуществляются выезды на природу и экологические десанты «Чистый берег».

Здесь каждый находит себе занятия по душе. Предлагаются такие направления, как арт-терапия, эрготерапия, бисероплетение, вязание, вышивание и многое другое. Для развития творческих способностей жителей центра создаются все условия. На приусадебном участке подопечные выращивают овощи и ягоды, по осени собирают богатый урожай.

Например, Аркадий Азмеджанов в прошлом был инженером-конструктором, долгое время работал на одном из промышленных предприятий в областном центре. Когда получил инвалидность, переехал жить в Зевакинский центр. Здесь он уже более пятнадцати лет. Говорит, что для него центр стал настоящим домом.

– С детства любил цветы, поэтому на заслуженном отдыхе занялся их выращиванием, а ещё – карликовых томатов на балконе, – рассказывает Аркадий Азмеджанов. – Даже улучшается настроение, когда вижу плоды своего труда.

Каждую осень проводятся ярмарки и выставки мастеров и мастериц. Неоднократно на различных творческих конкурсах призёром становилась Лариса Болюх.

– Занятия бисероплетением дарят мне душевное спокойствие. Ещё люблю вязать, но больше всего создавать цветочные композиции из бисера. Я самоучка, но всегда нахожусь в творческом поиске, – поделилась мастерица.

Крупные промышленные предприятия региона на регулярной основе оказывают благотворительную помощь учреждению. Так, в июле этого года ТОО «Казцинк» приобрело оборудование и инвентарь для зала лечебной физкультуры.

– Теперь инструктор проводит оздоровительные занятия на современном оборудовании, – подчёркивает руководство центра. – Наши пенсионеры и лица с ограниченными возможностями с удовольствием посещают их и получают заряд бодрости на весь день.

Альмира Нуртаева

Шемонаихинский район