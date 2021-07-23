Здесь не место эгоизму

Специалисты в области медицины утверждают: чтобы прекратить цепочку распространения коронавирусной инфекции и предотвратить возникновение новых мутаций вируса, необходимо выработать коллективный иммунитет. Его возможно сформировать, когда 60 процентов населения будут провакцинированы или переболеют. Однако поставить прививку намного безопаснее, чем перенести COVID-19.

Вакцинацию применяют против множества инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. На сегодняшний день это надёжный способ избежать заражения или осложнённого течения заболевания.

– Вакцинация на сегодня – единственный шанс, чтобы не заболеть или перенести заболевание в лёгкой форме, – рассказала директор ТОО «Вита-1» Рая Рахимова. – 90-92 процента людей, которые получили оба компонента вакцины, не болеют. Однако иммунная система у людей реагирует по-разному, поэтом 8-10 процентов могут заболеть. Но у них болезнь будет протекать в лёгкой форме и без последствий.

Как отметила врач, COVID-19 представляет опасность для человека не только во время болезни, но и после. После перенесённого заболевания появляется так называемый постковидный синдром – долгосрочные патологические проявления.

– Постковидные симптомы могут негативно влиять на организм человека, – пояснила Рая Рахимова. – Если же заболеет привитый, вероятность развития осложнений и тяжёлого течения болезни практически равна нулю. Разве это не стоит того, чтобы вакцинироваться? Разве это не шанс на жизнь?!

Выработка коллективного иммунитета крайне важна, особенно сейчас, когда эпидемиологическая ситуация в стране из-за распространения дельта-штамма напряжённая. Отметим, что индийский штамм обладает высокой степенью контагиозности и на 60 процентов заразнее обнаруженных штаммов. Он отличается коротким инкубационным периодом – до семи дней. На третьи – четвёртые сутки у заболевших наблюдаются боли в животе, а на пятые – шестые – кашель и поражение лёгких. Также к симптоматике относятся сильные боли в суставах, тошнота и рвота. Штамм характеризуется высокой вероятностью госпитализации и летальных исходов, чаще всего им болеют молодые.

Ещё одна отличительная особенность индийского штамма в том, что инфицированный может заразить большее количество человек – пять–шесть.

– Выработать коллективный иммунитет – социальная функция, – подчеркнула Рая Рахимова. – В этом вопросе не должно быть эгоизма. Ведь я получила вакцину и пришла, к примеру в магазин, не для того, чтобы заразиться от тех, кто не поставил прививку. На сегодняшний день вакцинация – единственный шанс спасти себя и окружающих.

На домыслы некоторых скептиков, которые утверждают, что после вакцинации у человека могут возникнуть осложнения, врач привела пример из жизни.

– Интересный факт: люди боятся выдуманных последствий после вакцинации, но, к примеру, при головной боли идут в аптеку, покупают дорогостоящее лекарство и принимают его, не читая аннотацию, – отметила Рая Рахимова. – Или спрашивают совета у своих соседок, которые далеки от медицины. Когда человеку плохо, он болеет COVID-19, то остаётся один на один с собой. Все скептики, критики, диванные комментаторы исчезают.

Добавим, по информации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на 21 июля в Восточно-Казахстанской области первый компонент вакцины получили 385 952 человека, второй компонент – 225 033 человека.

Александра Исаева

Фото из личного архива Раи Рахимовой