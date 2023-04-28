Здесь готовят чемпионов

Восточноказахстанские спортсмены активно участвуют и показывают высокие результаты не только на республиканских, но и международных соревнованиях. В чём секрет их успеха?

Безусловно, уверенно покорять спортивный олимп помогает не только талант, но и грамотно выстроенный тренировочный процесс.

В 2003 году в регионе была создана Восточно-Казахстанская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по единоборствам имени Кажымукана Управления физической культуры и спорта ВКО.

На её балансе действует спортивный комплекс «Дворец единоборств», который представляет собой современное спортивное сооружение. Дворец имеет региональное значение как комплексный объект для организации соревновательного и тренировочного процессов. Здание состоит из двух этажей. На первом размещается зал для проведения спортивных соревнований. На втором – находятся административные помещения и спортивные залы, в которых спортсмены занимаются боксом, тхэквондо, фехтованием, а также тренажёрный зал.

В спортивной школе готовят будущих чемпионов. Тренируют их настоящие профессионалы своего дела.

– Здесь работают 55 тренеров с высшим и средним специальным образованием, – рассказал директор Восточно-Казахстанской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по единоборствам имени Кажымукана Бауыржан Амангазыулы. – В школе числятся 849 учащихся в 104 учебных группах. За прошлый учебный год один из них стал мастером спорта международного класса, 14 – мастерами спорта Республики Казахстан, 75 спортсменов – кандидатами в мастера спорта. Это большой прорыв для школы, поскольку такие разряды по видам единоборств очень сложно выполнить. В состав национальной сборной Республики Казахстан входят 35 спортсменов: из них среди молодёжи – 15 человек, среди юниоров – 20.

Отметим, что воспитанниками школы являются спортсмены, которые не раз становились победителями и призёрами престижных соревнований и прославили наш регион далеко за пределами Казахстана. К примеру, здесь занимаются чемпион мира по вольной борьбе среди юношей Дарын Аскербек, призёры чемпионата Азии среди юниоров по вольной борьбе Ильяс Ерболатов и Нурдаулет Бекенов.

Тренируются в школе и успешные борцы греко-римского стиля – чемпион РК среди взрослых до 23 лет Елдос Камелов, призёр чемпионата мира среди юношей Нурсултан Базарбаев, призёр чемпионатов Азии и мира среди юношей Ерасыл Мамырбеков, чемпион РК среди взрослых до 23 лет Ермахан Көшкінбаев.

Среди дзюдоистов прославились призёры чемпионата Азии Молдир Бейсенова и Назерке Тлеуханова, а среди фехтовальщиков – Богдан Лукин, Михаил Кузьмин, Ансар Касен, Арман Жабайхан, Владислав Снегирев, Амина Саматова, Алина Искандерова, Алёна Гноева.

Александра Исаева