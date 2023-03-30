Здесь будет лес

Восстановить 1533 гектара леса необходимо в Восточном Казахстане после пожаров в 2022 году. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева в регионе ведётся активная работа в этом направлении.

Как отметил на заседании областного акимата глава региона Даниал Ахметов, на сегодняшний день лесное хозяйство ВКО занимает четвёртое место в республике по уровню оснащённости техникой и другим оборудованием. В регионе работают 13 учреждений лесного хозяйства, на балансе которых 161 единица техники, четыре вертолёта, продолжается укрепление материально-технической базы.

– С пятого апреля начинается пожароопасный период 2023 года, – сказал аким области. – Наши лесоохранные службы хорошо показали себя в прошлом году, не дав огню распространиться на значительные площади. Восстановить необходимо 1533 гектара леса, для этого в питомниках уже выращиваются саженцы на 2024–2025 годы, выделены средства для дополнительного закупа саженцев.

Кроме того, в рамках заседания обсудили наличие генеральных планов населённых пунктов Восточного Казахстана. Напомним, всего их 363, из них шесть городов. Однако генпланы есть только у 171 населённого пункта. Сейчас разрабатывается система ранжирования и алгоритм разработки этого важного документа. В приоритете – Шемонаиха, Серебрянск и район Алтай. Также глава региона поручил обратить особое внимание на плотность застройки в Усть-Каменогорске, поскольку возведение новых зданий никак не должно влиять на качество жизни людей.

– Мы создали Дорожную карту, и уже в этом году 46 населённых пунктов региона будут иметь генеральный план, – подчеркнул Даниал Ахметов. – С остальными продолжат работу соответствующие ведомства.

Также была затронута тема весеннего призыва, в частности, аким области дал поручение Управлению здравоохранения, чтобы районные и городские больницы принимали участие в призывной комиссии. Особое внимание рекомендовано уделить патриотическому воспитанию и здоровью юношей призывного возраста, соответствующие поручения даны Управлению образования ВКО.

Дарья Штейн