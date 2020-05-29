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Достижения восточноказахстанских спортсменов могут попасть в Книгу рекордов Казахстана. 

Заявка на рекорд

Как сообщает пресс-служба областного управления физической культуры и спорта, талантливые молодые люди Ораз Басаров и Темирлан Айтан решили побить рекорд страны по отжиманиям на бутылках.  

Ораз Басаров – десятикратный чемпион Казахстана, десятикратный чемпион Азии и шестикратный чемпион мира по армрестлингу. На этот раз юноша добился нового достижения, сделав 54 отжимания на одной пластиковой бутылке. К слову, засчитаны были 52 из них.  

– Во время отжиманий бутылка должна находиться в вертикальном положении, при этом основная нагрузка приходится на кисти рук, – пояснили в Управлении физической культуры и спорта ВКО. 

Второй рекорд установил трехкратный чемпион мира по боксу Темирлан Айтан. Он отжался 120 раз на двух пластиковых бутылках. Зафиксировано 111 отжиманий. Во время этого физического упражнения от спортсмена требовалось сохранять равновесие, держась за бутылки, стоящие на полу. 

Выступления обоих ребят сняли на видео и отправили в редакцию Книги рекордов Казахстана (КИнЭС). 

Ания Есмухамет  

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