Завысили надбавку

В Шемонаихинском районе выявлено более ста фактов завышения цен на социально значимые продовольственные товары.

По информации акимата Шемонаихинского района, специально созданной рабочей группой с начала текущего года в 524 рейдах выявлено 114 нарушений. Проведена разъяснительная работа с предпринимателями по недопущению торговой надбавки более 15 процентов на социально значимые продовольственные товары.

На сегодняшний день от жителей района поступило семь обращений на завышенные цены на эту категорию товаров в магазинах у дома. По ним отделом предпринимательства Шемонаихинского района проведены проверки на предмет соблюдения торговой надбавки не более 15 процентов на СЗТП согласно п. 7 ст. 8 Закона РК от 12 апреля 2004 года № 544 «О регулировании торговой деятельности».

В результате, в некоторых магазинах факты нарушений подтвердились. В связи с этим приняты административные меры в соответствии с Кодексом «Об административных правонарушениях».

Юрий Пааль

Шемонаихинский район