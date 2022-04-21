Общество

Пройдут учения

21.04.2022
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22 апреля 2022 года в городе Усть-Каменогорске будет проводиться антитеррористическое учение.

В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

В этих целях предусмотрены определённые ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

Призываем жителей города Усть-Каменогорска с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.

Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

21.04.2022
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