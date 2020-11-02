Заветы Абая – призыв к единению 

Прикосновение к истинно великому подобно магии вещего сна: пробуждает и озаряет мысли, дает всплеск новым чувствам и эмоциям, вызывает сокровенные желания, побуждает к самоанализу и очищению.

Самые сильные ощущения даёт прикосновение к живому человеколюбивому и сострадательному уму. В подчас нерадостных потёмках бытия это все равно что золотые брызги рассвета после ненастной ночи. Именно такой лучезарной силой обладает дух Абая, воистину Прометея Степи, волею судеб задыхавшейся не на самом лучшем веку многострадальной истории великих кочевников.

К Абаю Кунанбаеву и его творческому наследию отношение всегда особо почитаемое. Мы прекрасно помним, как 150-летие со дня рождения Абая прошло под знаком высокой культуры. Многие инициативы, озвученные в 1995 году, получили дальнейшее развитие и логическое продолжение в современных условиях. В разных странах и городах мира открываются улицы и проспекты имени Абая, установлены бюсты и памятники великому поэту, просветителю, мыслителю. Выходят на разных языках мира переводы его стихотворений, поэм, «Слов назиданий», обращённых к потомкам.

В год 175-летия выдающегося поэта, философа и духовного наставника казахского народа Первый Президент Респуб­лики Казахстан Нурсултан­ Назарбаев­ выступил со статьей с символическим заголовком «Духовное завещание Абая». В ней он пишет о всемирном значении творчества великого Абая Кунанбаева как о явлении знаковом, это «золотой мост», соединяющий прошлое с будущим. Эпоха конно-кочевой цивилизации сменялась веком поворота к современным знаниям: «Великий поэт, гениальный мыслитель Абай стал основоположником начавшейся на рубеже ХIХ и ХХ столетий эпохи Просветительства и Пробуждения в казахской степи, его бесценное наследие стало нравственным ориентиром народа на пути в будущее».

А для Нурсултана­ Назарбаева­ постижение Абая началось с раннего детства. У казахов говорят: «Хозяевами и покровителями воспитания являются семья, родители». В статье Елбасы искренне и трепетно написано о том, как будущий Президент постигал Абая, с детства впитывая дух его творчест­ва. Традиционное домашнее воспитание, народные сказки, легенды и поэтические сказания из уст дорогих его сердцу бабушкиМырзабалы и мамы Альжан, казахская средняя школа имени Абая в Каскелене, в которой Нурсултан Назарбаев продолжил учёбу. Учитель казахского языка и литературы Габбас Бейсенбетов, отвечавший на вопросы любознательного ученика…

Так формировался характер, расширялся кругозор Лидера нации. Практически каждый свой шаг и жизненный поступок Нурсултан­ Абишевич­ сверял с наставлениями великого Абая и следовал его заветам. Всех нас справедливо считает Первый Президент страны учениками «великой школы Абая, непрестанно черпающими знания из безбрежной, как океан, сокровищницы мыслей наставника». Глубок экскурс в историю, рассказ о гармоничных взаимоотношениях между лидерами политическими и лидерами духовными, что многое определяло в судьбе Великой степи, оставив яркий след в памяти поколений.

Особо поучительна статья тем, что в ней охвачен взором весь путь, пройденный Казахстаном к достижению и упрочению независимости. Главные вехи этого пути: закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона, строительство новой столицы, сохранение общенационального единства, защита молодой государственности, мир и стабильность в стране. Всё это «стало возможным благодаря доброй, открытой и щедрой душе казахского народа, а также всех, кто живёт вместе с казахами на пространстве от Алтая до Атырау, следуя заповедям Абая о человеколюбии, дружбе и братстве между людьми».

Ещё в ХIХ веке определил Абай «сплочение нации как условие её вступления на путь современного развития человечества «Біріңді, қазақ,бірің дос, көрмесең істің бәрі бос» – «Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела». В этом видит Нурсултан­ Абишевич­ исключительную прозорливость гения.

Как явствует из статьи, из погружений в мир Абая Нурсултан­ Абишевич­ вынес наблюдение: одно дело – прикосновение к величию гения и совсем другое – это многосложный и кропотливый процесс – прийти к взаимопониманию и единомыс­лию с ним и признать в нём верного спутника своей жизни. Вспоминая жизнь людей своего поколения, Нурсултан­ Абишевич­ размышляет: «Люди моего поколения с детских лет приобщались к труду. Мы росли помощниками своим родителям и, работая вместе со взрослыми, косили траву, ухаживали за скотом, кололи дрова, выращивали овощи и фрукты и так далее. Позже, когда я уехал из родного края в Темиртау, моя трудовая закалка продолжилась наКарметкомбинате, среди огненных печей с расплавленным металлом».

Важное место в статье Нурсултана­ Назарбаева­ отводится заветам Абая об укреплении дружбы и взаимопонимания между народами. Весьма поучительно звучат его слова: «Мировая история знает немало случаев, когда за большинством малых и крупных конфликтов между племенами и народностями, а затем этносами и государствами кроется тот факт, что потомки единых прародителей – Адама и Евы – начинают дискриминировать один другого по признакам расовой, этнической, языковой, социальной принадлежности. К ужасающим последствиям приводили драмы межрелигиозных конфликтов. Хорошо известно и то, что из-за «алты бақан алауыздықтан» – «нескончаемой вражды», от которой предостерегал Абай, с лица земли исчезали целые народы и государства». Насколько актуально звучат сегодня слова Лидера нации, неустанно призывающего к миру…

В сложный период распада СССР страна оказалась в трудном положении, сохранить целостность можно было только путём взаимопонимания и сог­ласия. Этому помог созданный Первым Президентом уникальный институт – Ассамблея народа Казахстана, аналога которому в то время не сущест­вовало во всём мире. И это было реальным следованием заветам Абая о человеколюбии, дружбе и братстве между людьми.

В завершение статьи Нурсултан­ Назарбаев­ выражает уверенность в том, что слова и идеи Абая, служащие основой современного повседневного бытия, будут и впредь находить конкретное воплощение в наших созидательных делах и прогрессивных устремлениях. К юбилею великого поэта и мыс­лителя Институт литературы и искусства им. М. Ауэзова издал его трёхтомник.

Каждый раз при обращении к жизни и творчеству Абая мы не только заново открываем для себя свой народ, впитываем его печали и заботы, но и готовы к значительным переменам в нашей жизни. Тем более что глобальная пандемия ставит перед человечеством новые задачи. Пришло время, чтобы каждый казахстанец все свои профессио­нальные знания направил на благородное служение своей Родине и своему народу.

Кенжехан Матыжанов, директор Института

литературы и искусства

им. М. Ауэзова,

«Казахстанская правда» № 204 от 26 октября 2020 г.