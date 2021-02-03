Завершился срок изъятия банкнот образца 2006 года

Национальный Банк сообщает, что завершился срок замены банкнот номиналами 2 000, 5 000 и

10 000 тенге образца 2006 года.

Решение о продлении срока замены банкнот данных номиналов было принято Национальным Банком в связи с обращениями граждан. Обмен проводился в период с 21 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года для физических лиц исключительно в филиалах Национального Банка.

За указанный период наибольшее количество обращений на замену банкнот поступило от жителей г. Алматы (28,2%), г. Нур-Султан (9,5%), Карагандинской области (7,5%). Основная доля принятых к обмену купюр приходится на банкноты номиналом 2 000 тенге (44,1%), далее следуют 5 000 тенге (30,9%) и 10 000 тенге (25,0%).

В связи с окончанием срока замены на действующие денежные знаки национальной валюты, банкноты указанных номиналов образца 2006 года не подлежат приему и обмену на всей территории Республики Казахстан и не являются законным платежным средством.

nationalbank.kz