Завершающие аккорды торжества 

В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы. В рамках празднования по всей стране прошли концерты и выставки. Правда, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией большинство из них проведены в онлайн-формате. Особое внимание в юбилейный год уделили родине Абая – Семею.

Проведена масштабная работа по благоустройству города. Значительно преобразился облик площади Абая – обновлены бордюры, засеян газон, обустроены детские и спортивные площадки, установлены фонари и скамейки. Памятник Абаю масштабной реконструкции не подвергся, но также был обновлён. В частности, установлена художественная подсветка.

Новый облик обрёл и местный храм Мельпомены. В театре имени Абая к 175-летию мыслителя проведён капитальный ремонт здания. Обновлены стенды с фотографиями артистов театра, произведены побелка и покраска помещений, а также усилены меры противопожарной безопасности. Приобретена современная звуковая и световая аппаратура. Преобразились фойе второго этажа и зрительный зал. Обновились сцена и закулисье – проведён ремонт гримёрок, репетиционных комнат и административного крыла. Теперь артисты театра выходят на обновлённые подмостки, чтобы подарить зрителям очередную встречу с прекрасным.

Также в рамках празднования 175-летия поэта произведена реконструкция территории музея Абая. Заменена тротуарная плитка, обустроены газоны и цветники. Главным новшеством стал памятник мыслителя с сыновьями Акылбаем и Турагулом.

На церемонии открытия памятника присутствовал Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что почитание памяти поэта – наш общий долг.

– Великий Абай – не только гордость нашей страны, но и гений мирового масштаба. Это личность, которая смогла постичь всю глубину духовного мира казахского народа. Его стихи и слова назидания глубоко отражают наше национальное бытие. Абай, являющийся основоположником нашей современной литературы, оставил яркий след в истории страны. Его произведения не теряют актуальности уже более века. Они по-прежнему служат духовной пищей для всех нас. Богатое творческое наследие поэта – достояние казахского народа и всего человечества. Заветы Абая – это ориентир для подрастающего поколения, – сказал

Касым-Жомарт Токаев.

Глубокую идею, заключённую в этом образе, и особый символизм отметил глава региона Даниал Ахметов.

– Мы впервые хотим показать Абая в окружении его самых близких людей – сыновей. Они с любовью и благодарностью смотрят на своего отца. Такого памятника нет нигде. Привычно воспринимать Абая как великого философа, гениального мыслителя. Здесь же он представлен как человек, любящий свою семью, а в образе его детей – весь казахский народ, – отметил Даниал Ахметов.

В юбилей Абая Семею преподнесли подарки Шымкент, а также Туркестанская, Алматинская и Жамбылская области. Представители городов и областей провели работы по благоустройству родины великого мыслителя. Так, Алматинская область подарила жителям Семея пешеходную зону «Абай жолы», которая пролегает от пересечения улиц Ауэзова и Селевина до мясокомбината, её протяжённость составляет 2 100 м. Вдоль улицы уложена брусчатка, будут установлены скамейки, оборудованы восемь детских и спортивных площадок и освещение. В проект также входит велодорожка длиной 1 600 м, которая начинается от железнодорожного переезда и завершается у мясокомбината. Высажено около тысячи деревьев. Также на улице установлены семь стел с изречениями Абая.

Туркестанская область взялась за обустройство территории новой мечети Абая. Здесь уложены асфальт, брусчатка вместе с бордюром, установлены светильники и трансформатор. Неподалеку расположились детская и спортивная площадки, высажены ели. Благодаря подсветке здание мечети радует глаз семейчан теперь и в ночное время.

Проведена масштабная работа по благоустройству семи дворов городских многоэтажек. Этот подарок сделали представители Шымкента и Жамбылской области. Согласно проекту во дворах установлены детские и воркаут-площадки, оборудованы автомобильные стоянки, футбольное поле и место для отдыха местных жителей. Во дворах также уложен асфальт и проведено

освещение.

В Семее появилась новая зона отдыха – Арбат, расположенная на участке улицы Мәңгілік Ел. Здесь уложена брусчатка, проведено освещение и установлены новые скамейки. В настоящее время Арбат стал любимым местом отдыха местных жителей.

– Молодёжь, которая здесь будет гулять, не должна думать о том, как красиво за границей – в наших силах сделать всё это здесь, у себя. Эти триста метров должны быть точно такими же, как в Европе, – подчеркнул до его открытия Даниал Ахметов.

Завершили празднование юбилея Абая в Семее тоже масштабно. В городском Дворце культуры состоялся праздничный концерт. В этот вечер со сцены звучали песни и стихи великого Абая в исполнении ведущих артистов города и области. В мероприятии приняли участие народная артистка Казахской ССР, известная певица Роза Рымбаева и певица, композитор и заслуженный деятель Республики Казахстан Гульмира Сарина.

Правда, в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических норм концерт прошёл в зале без зрителей. Тем не менее насладиться выступлением любимых артистов восточноказахстанцы смогут на экранах своих телевизоров. Артисты признаются: выступать в пустом зале непривычно, но искренне надеются, что им удастся коснуться струн души и сердец своих слушателей даже через экран.

– Для меня сегодня особый, волнительный день. Я приехала в свой родной город. Здесь я выросла, мечтала, делала свои первые шаги на сцене. Мои первые песни спеты на сценах этого города. Я знаю здесь каждую улицу, каждый квартал, но сегодняшний Семей не узнать. В год Абая он особо преобразился, – сказала Роза Рымбаева. – Мы достойно отметили юбилей великого Абая и завершаем год этим замечательным концертом, в котором участвуют самые лучшие исполнители, музыканты и артисты. Я рада петь для дорогих земляков. Передаю своим слушателям самые наилучшие пожелания и надеюсь на новые встречи после окончания карантина, когда возобновятся концерты и гастрольная жизнь.

Уходящий год был не из лёгких. Пандемия коронавируса скорректировала намеченные планы, однако юбилей Абая в стране провели на высоком уровне. Всего в Казахстане в рамках празднования 175-летия великого поэта и просветителя проведено более 18 тысяч онлайн- и офлайн-мероприятий.

Флора Левина

Фото автора

Семей