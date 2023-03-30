Застрахованного фонд бережёт

Вне системы ОСМС остаются свыше 130 тысяч жителей ВКО.

По информации заместителя директора ВК филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ризы Токежановой, на сегодняшний день участниками системы медицинского страхования являются 82 процента населения региона, или 607 659 человек.

Она отметила, что филиалом Фонда проводится большая работа по возвращению в систему ОСМС. Так, количество вернувшихся в неё жителей в 2022 году составило около 25 тыс. граждан.

Вне системы ОСМС всё ещё остаются свыше 130 тысяч восточноказахстанцев. Это создает определённые проблемы с доступом к медицинским услугам пакета ОСМС для этой части населения. Тем не менее, они всегда имеют право на получение услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По словам представителя филиала, за минувший год в медорганизациях были выявлены нарушения на сумму порядка 774 млн тенге. Эксперты филиала Фонда выявили более 70 тысяч нарушений в ходе мониторинга качества и объёма медуслуг. Больше всего нарушений оказалось среди организаций, оказывающих первичную амбулаторно-поликлиническую помощь.

Финансирование медорганизаций проводится после тщательной проверки. Основные дефекты, выявленные при мониторинге, – это отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтверждённые факты оказания медицинских услуг.

В текущем году филиал Фонда медстрахования заключил договоры на оказание медицинских услуг населению с 59 медицинскими организациями, из которых 29 – частные. Сумма финансирования выросла по сравнению с прошлым годом на 13 процентов и составила порядка 83,3 млрд тенге.

Ерик Абитов

Коллаж Анны Ерёминой