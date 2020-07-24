Заслуженная награда

Издание «Слов назидания» Абая Кунанбайулы, вошедшее в Книгу рекордов Казахстана, подарили библиотеке им. М. Ауэзова в селе Карауыл.

В преддверии 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы делегация во главе с директором средней вечерней школы № 1 Управления образования города Шымкента Исаком Асановым изготовила и привезла в Абайский район книгу «Абайдың қара сөздері» весом 27 кг.

Она вошла в Книгу рекордов Казахстана 2020 года и была подарена Централизованной библиотеке им. М. Ауэзова в селе Карауыл.

– Каждый желающий может прийти посмотреть и изучить книгу, – отметил руководитель ОВП Абайского района.

Члены делегации и жители района возложили цветы к памятнику Абая. Мероприятие продолжилось центральной М. Ауэзова с соблюдением всех санитарных требований.

Камила Ботагамитова

Абайский район