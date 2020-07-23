Заслуженная награда

Президент Казахстана в очередной раз отметил «Казцинк» за помощь во время пандемии коронавируса.

В преддверии Дня металлурга Генеральный директор «Казцинка» Александр Хмелев получил медаль «Халық алғысы» за подписью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Компания продолжает вести широкую социальную работу в период пандемии коронавирусной инфекции.

Высокую награду Александру Хмелеву вручил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

– Наша главная задача – остановить распространение коронавирусной инфекции и оказать полноценную медицинскую помощь жителям региона, – отметил глава региона. – Мы активно работаем над тем, чтобы уберечь наших земляков, и «Казцинк» вносит огромный вклад в борьбу с COVID-19. Я выражаю благодарность всем сотрудникам компании, оказывающим неоценимую поддержку в это непростое время, и отдельно поздравляю металлургов с профессиональным праздником.

Это уже вторая медаль «Халық алғысы», которую получает «Казцинк». Среди инициатив руководство республики отметило выделение 10 млн долларов общественному фонду «Birgemiz» для поддержки казахстанцев во время пандемии, а также волонтерское движение, которое помогает в доставке продуктов, медикаментов тем, кто в этом нуждается. Также «Казцинк» оказал помощь медработникам в виде продуктовых наборов, телевизоров и кулеров для воды. 50 млн тенге было выделено пульмонологическому отделению Риддерской городской больницы для приобретения специализированного оборудования, 500 млн тенге – фонду «Парыз» для приобретения экспресс-тестов для граждан и средств индивидуальной защиты для медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов. На минувшей неделе «Казцинк» выделил более 85 млн тенге на закупку 120 концентраторов кислорода для больниц Усть-Каменогорска, Риддера, города Алтай и поселка Жайрем.

– Помимо производственной деятельности для «Казцинка» безусловный приоритет – забота о жителях регионов, где расположены наши подразделения, – прокомментировал генеральный директор «Казцинка» Александр Хмелев. – Кроме материальной помощи, которую мы оказываем в это непростое время, хочу особо отметить наших волонтеров. Горжусь, что в нашей команде работает много неравнодушных людей, готовых помочь нуждающимся. Казцинковцы – коллектив не только сплоченный, но и готовый всегда прийти на помощь ближнему. Награда руководства страны – наша общая заслуга!

Управление по связям с общественностью ТОО «Казцинк»