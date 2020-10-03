Защитное средство для завода 

На единственном в Серебрянске промышленном предприятии сохраняется значительная задолженность по оплате труда перед работниками.

Для Восточно-Казахстанского региона проблемы этого моногорода долгие годы остаются болевыми точками, ведь завод является градообразующим предприятием – основным местом работы для серебрянцев. Завод неорганических производств – единственное в стране предприятие, специализирующееся на изготовлении респираторов, противогазов и промышленных фильтров очистки воздуха.

На сегодня на производстве занято чуть более 50 работников, но и им предприятие задолжало порядка 20 млн тенге.

За разъяснением ситуации мы обратились к акиму Серебрянска Сергею Гордиенко. По его словам, завод уже более десяти лет находится на грани банкротства. С закрытием производства тысячи людей остались без работы. Местная власть постоянно решала экстренные острые проблемы занятости, коммунальных долгов, искала заводу новых инвесторов.

– В 2018 году нашлась частная компания ТОО «КТБ Восток», представившая обнадёживающий бизнес-план, многомиллионные договоры на производство респираторов и защитных масок. Предполагалось, что инвесторы выделят средства в модернизацию производства и замену оборудования. Люди поверили, пошли за ними, – рассказывает Сергей Гордиенко.

К слову, имущество завода находится в госсобственности у акционерного общества «Фонд проблемных кредитов», которое пошло навстречу компании, предоставив отсрочку по оплате аренды оборудования и помещений производственной площадки. Выпуск продукции действительно был налажен, но на старом оборудовании. Спустя какое-то время выяснилось, что оборотные средства предприятия на исходе.

Сказались карантинные меры в период пандемии: спрос на продукцию упал, задерживались поставки сырья, возникли проблемы с сертификацией промышленных изделий. 70 специалистов были сокращены, остались работать чуть более 50 сотрудников. Сначала зарплату выплачивали в срок, потом начались задержки, людям выплачивали 50 процентов от суммы, в конечном итоге зарплату за полгода работникам предприятия так и не выдали.

По словам генерального директора ТОО «Серебрянский завод неорганических производств» Кайрата Куанбаева, так как инвесторы не выполняли своих обязательств, то с осени прошлого года были отстранены от дальнейшей деятельности. В настоящее время в отношении нынешних управленцев возбуждено уголовное дело, счета предприятия арестованы. Сейчас заводу ищут новых инвесторов.

Фонд проблемных кредитов готовит проведение аукциона по продаже имущества производственного комплекса. Что примечательно, компания «КТБ Восток», по сведениям городского акима, тоже намерена участвовать в торгах.

– От работы этого завода зависит дальнейшая судьба Серебрянска, – резюмирует Сергей Гордиенко. – Если промышленный комплекс не восстановят, моногород может трансформироваться в сельский населённый пункт.

Бахыт Сарсембаева

Сергей Силантьев

Район Алтай