Накануне Дня независимости около 140 новобранцев приняли военную присягу.

Торжественная церемония проходила в Серебрянске, где дислоцируется воинская часть ПВО СВО ВС РК Усть-Каменогорского гарнизона.

– Гвардейская Красно-знамённая Коростеньско-Померанская войсковая часть 97638 является единственной в Казахстане, которая награждена сразу четырьмя орденами, носящими имена великих полководцев, – рассказал заместитель командира части майор Мамбет Аралбаев. – Часть имеет славный боевой опыт участия в Великой Отечественной войне, а также признана лучшим подразделением по итогам 2020 учебного года среди воинских частей ПВО СВО ВС РК.

Молодые солдаты Усть-Каменогорского гарнизона, призванные из Алматы, Караганды и Талдыкоргана, присягнули на верность Родине.

В связи с существующими карантинными ограничениями в этом году родители призывников не смогли присутствовать на торжественной церемонии, однако они наблюдали за ней в онлайн-режиме.

– В тексте присяги сконцентрированы благородные идеалы защиты Родины, в соответствии с которыми каждый воин берёт на себя высокую ответственность. С того момента, как в торжественной обстановке перед лицом своих командиров, товарищей произнесли слова священной клятвы, вы считаетесь полноправными защитниками Родины, – сказал командир воинской части гвардии подполковник Жолжибек Нурлыбеков. – Мы верим в вашу силу духа и надеемся, что вы нас не подведёте. Желаю вам здоровья, терпения, удачной службы, а также вернуться к своим родным здоровыми и окрепшими.

Командование гарнизона надеется, что новобранцы, а теперь уже полноценные защитники Родины, будут с гордостью нести службу в столь знаменитой части.

– За этот месяц мы прошли курс молодого бойца, стали увереннее, мужественнее, выросли в глазах наших близких, – поделился впечатлениями новобранец воинской части 97638 СаматБердибаев. – Мы познакомились с алматинскими и талдыкорганскими ребятами, с которыми нам предстоит служить. Уверен, что через год вернёмся из армии совсем другими людьми, выносливыми и мужественными.

Ева Ким

Фото пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона