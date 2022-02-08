Защитить свой организм

В холодное время года нередко наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия. Как вести себя в период объявления НМУ?

Об этом рассказали специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО. Неблагоприятные метеорологические условия обусловлены частыми штилями, сильными и мощными температурными инверсиями, препятствующими рассеиванию загрязняющих веществ, выбрасываемых, в первую очередь, автотранспортом и предприятиями.

– Жители любого промышленного города не могут быть в полной мере защищены от загрязнения атмосферного воздуха, – подчеркнули в ДСЭК ВКО. – При наступлении НМУ происходит накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что неблагоприятно сказывается на состоянии атмосферы и здоровье людей. В такие периоды предприятия должны снижать свои выбросы.

Как говорится в сообщении департамента, в этих условиях знание и применение комплекса профилактических мер по нейтрализации вредных воздействий могут в значительной степени ослабить и даже исключить действие загрязняющих веществ на организм человека.

Вот некоторые рекомендации для защиты организма человека при наступлении неблагоприятных метеорологических условий:

* ограничить физическую активность и пребывание на открытом воздухе;

* закрывать окна и форточки в квартирах;

* пить кипячёную, очищенную или щелочную минеральную воду без газа, либо чай, а также часто полоскать ротовую полость слабым раствором пищевой соды;

* в рацион питания включать продукты, содержащие пектин, например: варёную свёклу, свекольный сок, яблоки, фруктовые кисели, а также витаминные напитки на основе шиповника, клюквы, ревеня, отвары из трав, натуральные соки. Употреблять больше овощей и фруктов, богатых натуральной клетчаткой и пектинами, в виде салатов и пюре;

* рекомендуется увеличить в рационе питания детей потребление цельного молока, кисломолочных продуктов, свежего творога, мяса;

* для вывода токсических веществ и очистки организма рекомендуется применять: «Тагансорбент», «Индигель», «Тагангель», активированный уголь;

* не следует долго находиться на открытом воздухе;

* рекомендуется не выводить детей в детских садах на прогулку, в школах не проводить занятия физкультурой на открытом воздухе;

* рекомендуется по возможности на периоды НМУ выезжать в загородную или парковую зону

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников