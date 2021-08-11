Защити своё здоровье

С 1 февраля в регионе началась массовая вакцинация населения от коронавируса. За это время больше 450 тысяч восточноказахстанцев защитили своё здоровье, ведь, как утверждают врачи, вакцинация – верный способ избежать тяжёлых последствий болезни.

По данным ВОЗ, остановить эпидемию удастся, когда защиту от инфекции получат 70 процентов населения. Ожидается, что уже к началу октября в регионе иммунитет к коварному вирусу обретут 747 тысяч человек.

Однако перед вакцинацией у многих возникают вопросы и опасения: какую вакцину выбрать, всем ли можно получать прививку, как она повлияет на здоровье? На самые основные вопросы о процедуре вакцинации ответила главный врач семейно-врачебной амбулатории «МСЧ-2» Бакыт Темирбекова.

– Бакыт Алимхановна, расскажите о составе вакцин. Есть ли в них что-то вредное для организма?

– Вакцины абсолютно безвредны, они не являются патогенными. Технология производства вакцин существует уже длительное время. Изготавливают их просто – берётся генная цепочка вируса, с помощью биотехнологий убирается фрагмент, отвечающий за инфицирование. Но внутренняя оболочка вируса, состоящая из белков, сохраняется и, попадая в организм, даёт возможность иммунной системе распознать вирус и дать ответную реакцию. Такая вакцина не способна вызвать инфекционное заболевание и не может негативно воздействовать на организм. Поэтому бояться вакцины не стоит.

– Может ли вакцина обострить какие-то ранее скрытые заболевания?

– Обострение хронических заболеваний характерно для коронавируса, а не для прививки. Если вы здоровы, то вакцина не может обострить никакие заболевания.

– Почему после вакцинации у некоторых ухудшается самочувствие? Это побочные реакции?

– Ухудшение самочувствия в течение нескольких дней после прививки – это нормальное явление. Реакции могут возникнуть при введении любой вакцины. Это говорит о том, что иммунная система реагирует на введённый антиген, начинает вырабатывать антитела против вируса. У каждого иммунитет к вирусу создаётся по-своему. Такие побочные реакции называются поствакцинальными, чаще всего они проявляются повышенной температурой тела, недомоганием или болезненностью в месте введения. Они проходят самостоятельно за один – три дня без какого-либо лечения и каких-либо последствий.

Но в случае если наблюдается сильное повышение температуры, с которым вы не можете справиться сами, лучше обратиться к врачу в то учреждение, где вы получали прививку.

– Может ли вакцина влиять на репродуктивную функцию организма?

– Влияние вакцин на репродуктивную функцию – домыслы. Такие функции пытались приписать многим вакцинам, даже тем, которые используются уже более 50 лет. Ни одно исследование, ни одно наблюдение этого не подтвердило. Вакцины не содержат компонентов, которые хоть как-то бы влияли на половую и эндокринную системы человека. Более того, прививаться необходимо тем, кто планирует беременность. Это защитит женщину от возможных последствий коронавируса, когда есть риски невынашивания и мертворождения.

– Если у человека есть антитела, нужно ли ему прививаться?

– Вообще перед вакцинацией не нужно сдавать кровь на наличие антител. Нет никакой связи между необходимостью вакцинироваться и уровнем антител. Более того, чем дольше население будет оставаться непривитым, тем больше у вируса возможности мутировать, усиливая свои патогенные свойства. В лучшем случае это приведёт к необходимости повторной вакцинации.

– Если у человека есть симптомы сердечно-сосудистых заболеваний или аллергии, какая вакцина подойдёт?

– Вакцины, допущенные для использования на территории Казахстана, прошли соответствующую сертификацию, они специфически не привязаны к какой-либо категории граждан. Их можно ставить всем. Но если имеются симптомы заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендую встать на учёт к терапевту, пройти необходимый объём диагностических исследований, получить консультацию у кардиолога и только после этого решать вопрос с вакцинацией. Если вы состоите на учёте, постоянно наблюдаетесь у врача и ваше состояние оценивается сейчас как стабильное, то вакцинироваться просто необходимо. Напомню, в зоне риска – люди пожилого возраста с различными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы. В случае заболевания коронавирусом период выздоровления у них будет проходить сложнее.

Что касается аллергии, абсолютным противопоказанием к вакцинации является наличие аллергических реакций на предыдущие вакцины, которые ставятся в плановом порядке. Если в анамнезе есть хоть какие-то аллергические проявления, то вам дадут постоянный медицинский отвод от вакцинации. Если это сезонная аллергия, об этом необходимо сообщить терапевту во время осмотра. Он решит, можно ли вас допускать к прививке или нет.

P.S. На недавней пресс-конференции руководитель областного управления здравоохранения Ермек Омарбеков сообщил, что в Восточном Казахстане увеличилось количество медицинских отводов. Сейчас каждый случай рассматривает специальная комиссия. Он также сообщил, что, несмотря на то, что беременность является причиной медотвода, ВОЗ поднимает вопрос о вакцинации и беременных женщин, поскольку отмечены случаи рождения детей с коронавирусом.

Дарья Антон

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