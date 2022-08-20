Защити себя сам

Несмотря на то, что наш регион находится в «зелёной» зоне по коронавирусной инфекции, санитарные врачи рекомендуют восточноказахстанцам носить маски в местах повышенного скопления людей. Пока в области по количеству новых случаев заболеваемости лидирует Усть-Каменогорск.

Как сообщил в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО руководитель РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Канат Турдиев, в настоящее время Восточно-Казахстанская область находится в «зелёной» зоне, поскольку, согласно республиканской матрице, сейчас идёт оценка по занятым койко-местам в инфекционных стационарах. В ВКО этот показатель на 17 августа составлял 2,9%, что ниже указанного порога в 5%.

– В период с 1 июля по 16 августа по области было зарегистрировано 696 случаев заражения COVID-19, что составляет 97,1 на 100 тыс. населения, – сообщил Канат Турдиев.

По его словам, в разрезе городов и районов области лидирующее положение занимает Усть-Каменогорск. Здесь за указанный период заболели 584 человека. Показатели в остальных городах и районах области значительно ниже. Так, в Глубоковском районе зарегистрировано 39 случаев, в Риддере – 24, в Уланском районе – 13, по 11 случаев заражения КВИ выявлено в Шемонаихинском районе и районе Алтай, в Катон-Карагайском районе заболели 5 человек, в Самарском – 4, в Зайсанском – 2, в Курчумском районе – один человек. При этом случаев перехода инфекции в пневмонию за последние полтора месяца в Восточно-Казахстанской области не было.

Темпы суточного прироста выявленных случаев на 17 августа составили 4,7%. В этот день новых больных выявили в Усть-Каменогорске – 24 человека, в Глубоковском районе – 3, в Риддере и районе Алтай – по 2 пациента.

– Чтобы обезопасить себя и окружающих, тем самым предотвратив распространение коронавирусной инфекции, мы рекомендуем жителям Восточного Казахстана носить маски в театрах и кинотеатрах, при посещении торговых домов и общественных мест, спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также находясь в различных видах общественного транспорта, – подчеркнул Канат Турдиев.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО напомнил, что единственным эффективным способом защиты и профилактики вирусных заболеваний является вакцинация и регулярная ревакцинация населения из групп риска.

Екатерина Гуляева