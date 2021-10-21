Защити себя прививкой!

В Восточном Казахстане продолжается массовая вакцинация от COVID-19.

В регионе медленно, но верно снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции, которая властвует над миром второй год. Однако ситуация всё же остаётся злободневной.

По официальным данным Министерства здравоохранения РК, на 19 октября этого года в ВКО зафиксировано 83 новых случая заболевания COVID-19.

Сейчас, по мнению медиков, достаточно благоприятное время для вакцинации, поскольку в регионе отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Если население массово вакцинируется против инфекции, то будет сформирован коллективный иммунитет, который не позволит вирусу активно распространяться.

Специалисты отмечают, что там, где COVID-19 опережает коллективный ответ, наблюдается низкий уровень вакцинации.

Кроме того, как заявляет Всемирная организация здравоохранения, прививки помогают предотвратить тяжёлое течение коронавирусной болезни или смерть при инфицировании штаммом Дельта.

По данным Управления здравоохранения ВКО, для формирования коллективного иммунитета среди населения области необходимо вакцинировать не менее 747 тысяч человек.

На 19 октября текущего года охват вакцинацией первым компонентом составил 840 286 человек, завершивших вакцинацию – 713 262 человека.

Сделать прививку решают всё больше жителей Семея. Так, например, только в одном городском медучреждении на сегодняшний день первый компонент вакцины получили более шести тысяч человек, второй – свыше пяти тысяч семейчан.

– Для вакцинации горожан применяются два вида препаратов – QazVac и «Спутник V». Первым компонентом вакцинированы 6 113 человек, вторым – 5 223, – сообщила врач общей практики поликлиники «Победа» Эльмира Абишева.

Напомним, что пройти вакцинацию можно не только в поликлиниках, но и в мобильных передвижных пунктах, оборудованных на базе машин скорой помощи.

Большинство жителей региона считают, что обязательно нужно привиться от коронавирусной инфекции, чтобы выработать собственный иммунитет.

– Работаю с людьми, поэтому мне нужно было сделать прививку, – делится жительница Семея Ольга Смирнова. – Да и для собственного спокойствия решила вакцинироваться. Сделала прививку первым компонентом вакцины «Спутник V» ещё в августе. Перенесла более-менее хорошо. К вечеру поднялась небольшая температура, на следующий день была ломота в суставах. А вторую прививку перенесла практически незаметно. На мой взгляд, лучше сделать прививку, зато быть уверенным в том, что, если и заболеешь коронавирусной инфекцией, то перенесёшь её в более лёгкой форме.

Специалисты такой подход одобряют. На сегодняшний день вакцинация остаётся единственной действенной мерой в борьбе с пандемией.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

По сообщению информационного центра ВКО, в регионе 713 тысяч человек завершили вакцинацию от коронавируса.

В настоящий момент в ВКО для вакцинации от COVID-19 есть три вида вакцин – «Спутник V», QazVac, Sinopharm.

По данным управления здравоохранения, с 1 февраля в регион поступило почти 1,7 млн доз вакцин против коронавируса, в том числе почти 868 тысяч доз первого компонента, 831 тысяча доз второго компонента. В прививочных пунктах области имеется 28 тысяч доз первого компонента, около 118 тысяч доз второго компонента.

На сегодняшний день 840 тысяч человек поставили первый компонент вакцины, 713 тысяч человек уже полностью завершили вакцинацию, получив второй компонент. Таким образом, вакцинация в регионе завершена на 95 процентов.

Бахыт Сарсембаева, Флора Левина

Семей, Усть-Каменогорск