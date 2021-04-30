Защита растений – основа будущего урожая

На полях Восточного Казахстана начались мониторинговые обследования по выявлению вредных организмов, которые могут представлять угрозу для сельскохозяйственных культур.

В регионе не первый год действует интегрированная система по защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Подобная миссия возложена на ВК филиал РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов». Руководитель областного филиала Мади Бектемиров рассказал, что специалисты уже побывали в Семее, а также в Бескарагайском районе, провели необходимую работу с выездом на местность.

– Снежный покров там уже давно сошёл, проводятся весенне-полевые работы, – отметил он. – Наши сотрудники провели обследования, связанные с изучением ситуации с представителями мышевидных – грызунами, сусликами. Мы постоянно ведём наблюдения, поскольку они могут нанести значительный вред, хотя на данный момент явной опасности не представляют.

Вообще, работа специалистов в поле имеет свои характерные особенности. В целом она не так заметна для постороннего глаза. Специалисты занимаются ею увлечённо и со знанием дела. Результаты фиксируются, составляется подробный отчёт с последующим анализом. На фотографиях запечатлены степные и полевые грызуны, места и ареал их обитания, изучается также их популяция. Дальнейшие исследования продолжатся в лабораторных условиях на базе данных, полученных по итогам поездок.

АНАЛИЗ РАБОТЫ

Какие впечатления вынесены из первых поездок в районы Восточного Казахстана? По словам собеседника, прошедшая зима выдалась малоснежной. Снег обильно выпал только в марте, однако быстро растаял и местами вызвал половодье. Тем не менее в почву влага не попала, прошла верхом. Потому её запасы в земле не так велики. Возможно, это скажется на посевах нынче летом. Меньше влаги бывает в Семее, Бородулихинском районе.

– Очередными пунктами поездки наших коллег станут район Алтай, Катон-Карагайский, Курчумский районы, – продолжает Мади Бектемиров. – Будем проводить фенологические обследования озимых культур. Это состояние всходов, подверженность болезням, выживаемость культур в условиях их зимовки под различным покровом снега. В мае начнётся работа специалистов в Аягозском и Урджарском районах по изучению ситуации с саранчой. В планах нашего филиала на текущий год всё расписано по пунктам. Возможное засушливое предстоящее лето может оказать своё влияние на развитие популяции саранчи. Она исторически имеет места обитания на побережье Зайсана, Алаколя, Балхаша в том месте, где впадает река Аягоз.

Что касается работы филиала, то она ведётся в трёх основных направлениях деятельности. В частности, это:

– прогнозируемые объёмы особо опасных вредителей. Конкретно это азиатская саранча и итальянский прус;

– карантинные вредители. К примеру, это злостные сорняки – печально известные горчак и повилика;

– нестадные саранчовые. Это вредные организмы, работа по которым финансируется из областного бюджета. К ним относятся кузнечики и им подобные, которых не зря называются нестадными, то есть они немногочисленны.

Всё это отражено в специальных таблицах, где расписаны необходимые мероприятия. К примеру, прогноз в Восточном Казахстане по итальянскому прусу делается на 12,880 тыс. гектаров. По каждому району имеются свои цифры – Курчумский, Бородулихинский, Тарбагатайский районы, Семей – возьмём для примера. В каждом из них запланированы конкретные площади под обработку. Они определены ещё в прошлом году. Нужно только в мае нынешнего года провести соответствующие обследования. Если прогнозы подтвердятся, то в июне и июле уже необходимо проведение специальной обработки.

НИЖНИЙ ПОРОГ

– В принципе, это наша ежегодная плановая работа, в ней ничего сверхъестественного нет, – рассказывает Мади Бектемиров. – Мы ни в коем случае не должны допускать резкого повышения экономического порога вредоносности саранчи. Наша задача – сдерживать её развитие, уменьшать численность популяции. Сдерживающим фактором для неё является человек, меры, которые он предпринимает.

В минувшем году ситуация находилась под строгим контролем, все плановые работы проведены вовремя и в полном объёме. По прогнозным показателям выполнены необходимые виды обработок против вредителей. Ущерба или вреда для сельскохозяйственных культур не нанесено. Соответственно, для аграрного сектора риска не возникло. Их потенциальные источники находятся в границах тех резерватов, где сдерживаются от развития и дальнейшего нежелательного, вернее, недопустимого распространения.

Теперь о том, что касается существующих тенденций и текущей динамики. По мнению специалистов, в течение последних лет по саранче заметно снижение статистики.

– У саранчи примерно 12-летний цикл развития. У нас пик пришёлся на 2000 год и повторился снова в 2011 году, – подчеркнул Мади Бектемиров. – Одним словом, определённая верхняя точка пройдена, процесс пошёл на спад. В последующие годы возможно незначительное повышение развития популяции саранчи. Это зависит не только от её состояния и от наших мер противодействия. Если мы будем реагировать адекватно и своевременно, то угрозы и опасности аграриям ВКО возможно избежать.

По его словам, служба защиты растений на первый взгляд незаметна, её работа не бросается в глаза так явно. Поэтому в стабильные годы о специалистах этой сферы никто не вспоминает до поры до времени. Поскольку вся проделанная работа приносит прогнозируемый результат.

КЛУБНИ И ТЕСТЫ

Работа в офисе не обходится без приборов. Они здесь нужны для самых разных целей. К примеру, для анализа клубней картофеля, проводимого весной перед посевом.

– Кто занимается выращиванием картофеля, тот сдаёт семенной материал нам на проверку, узнаёт достоверную информацию о том, какие болезни имеются в клубнях, – говорит руководитель филиала. – Потом в зависимости от вида заболевания семян производит у себя химическое протравливание посадочного материала. Это позволяет в необходимой степени избежать заражённости.

В районах Восточного Казахстана работают 15 филиалов. По области действует вертикально интегрированная система по защите растений от сорняков, болезней и вредителей. Под рукой специалистов – обычный микроскоп, химикаты и простая методика. Всё, что необходимо для проведения фитопатологического анализа семян, который делают в зимний период. В итоге аграрии региона получают действенные рекомендации и уже будут точно знать, какие встречаются болезни семян. Затем производят химическую обработку перед посевом, применяя именно тот фунгицид, который эффективно действует на конкретного возбудителя болезни семенного материала.

ЦИФРА В ПОМОЩЬ

Второй год ВК филиал РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» использует в своей работе новые технологии. У специалистов есть планшеты и JPS-навигаторы, с их помощью закладываются в электронную память точки расположения, местонахождение вредных организмов, сорняков, очагов болезней растений. По этим точным координатам профильные организации и службы могут самостоятельно приехать и провести обработку.

– Они сами найдут необходимое место и выполнят свою задачу, – говорит Мади Бектемиров. – И у нас нет нужды лишний раз выезжать в поле, чтобы показать им интересующий участок для химобработки. Всё, что наши коллеги обследуют, сразу грузится в интернет. Любой крестьянин или фермер может свободно зайти в Сеть, открыть нужную страничку, получить весь объём информации о вредителях, болезнях и т. д.

Цифровизация существенно облегчает работу людей, делает многие процессы максимально прозрачными и доступными при наличии сети Интернет.

По информации ВК филиала, прогнозируемые объёмы обработок в 2021 году против карантинных объектов на территории Восточного Казахстана составят 9787,1 гектара. Пальму первенства среди сорняков прочно удерживает горчак ползучий. Он обнаружен на общей площади 9675,8 гектара. На долю злополучной повилики приходится 106 гектаров. Ещё на пяти гектарах замечена разновидность чёрного усача. Доля золотистой картофельной нематоды очень мала – она отметила своим присутствием 0,251 га.

Прогнозируемые объёмы химических обработок по особо опасным и вредным организмам в ВКО на 2021 год составили 41 тыс. га, в том числе 12,88 тыс. га – на итальянский прус и азиатскую саранчу, 24,30 га – на болезни зерновых культур.

– В конечном итоге прогнозируемые объёмы обработок по вредным организмам, борьба с которыми ведётся за счёт бюджетных средств, составят всего 2,3 тыс. гектаров, – подвёл итог руководитель филиала.

Меир Токобаев

Фото предоставлено ВК филиалом РГУ