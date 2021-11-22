Вести из районов

Защита от пожара

22.11.2021
324

В домах многодетных семей Абайского района установили пожарные извещатели.

Руководитель проектного офиса «Абай – адалдық алаңы» Бакыт Серикханкызы вместе с сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям Абайского района провела профилактическую беседу с многодетными родителями по вопросам пожарной безопасности.

Также около 30 датчиков дыма было установлено в жилищах многодетных семей.

Специалисты отмечают, что датчик дыма является наиболее действенным способом защиты имущества и жизни людей при пожарах. В случае возникновения возгорания дым попадает в камеру датчика, после этого устройство издаёт громкий звуковой сигнал, тем сам оповещая жителей дома о приближающейся опасности.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Абайский район

22.11.2021
324

Еще новости

Повышение потенциала села

22.11.2021

Осенний призыв продолжается

21.11.2021

Новая техника для села

19.11.2021

Ставка на спорт

18.11.2021
Back to top button