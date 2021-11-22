Защита от пожара

В домах многодетных семей Абайского района установили пожарные извещатели.

Руководитель проектного офиса «Абай – адалдық алаңы» Бакыт Серикханкызы вместе с сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям Абайского района провела профилактическую беседу с многодетными родителями по вопросам пожарной безопасности.

Также около 30 датчиков дыма было установлено в жилищах многодетных семей.

Специалисты отмечают, что датчик дыма является наиболее действенным способом защиты имущества и жизни людей при пожарах. В случае возникновения возгорания дым попадает в камеру датчика, после этого устройство издаёт громкий звуковой сигнал, тем сам оповещая жителей дома о приближающейся опасности.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Абайский район