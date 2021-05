Защита от кибератак

Учащаяся Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Семея Аружан Рысаева заняла второе место в международном конкурсе INFOMATRIX-ASIA.

Конкурс был организован Университетом имени Сулеймана Демиреля и проходил в два тура. Как сообщает пресс-служба Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Семея, одиннадцатиклассница, участвовавшая в секции Computer Art, подготовила анимационный 3D-видеоролик на тему In the trap of WWW. Согласно правилам конкурса она должна была презентовать свой проект, ответить на вопросы жюри и выполнить специальное задание по построению 3D-графики.

– Цель моего проекта – разъяснить учащимся младших классов важность кибербезопасности, – говорит Аружан Рысаева. – Сегодня люди несерьёзно относятся к атакам хакеров через троянские и другие вирусы при повседневном использовании сервисов. Такое отношение может быть опасным и привести к серьёзным последствиям. 3D-анимация, сделанная в программах Adobe premire rush и lumion 8.0, призывает предотвращать такие ситуации и ответственно относиться к своей кибербезопасности.

Отметим, INFOMATRIX – это международный конкурс компьютерных проектов, созданный объединить лучших студентов в области информационных технологий.

– У нас много талантливых учеников. Они побеждают в различных конкурсах и олимпиадах. В этот раз удача была на стороне Аружан. Благодаря своим знаниям она не только завоевала медаль, но и получила пятидесятипроцентную скидку на обучение в Университете имени Сулеймана Демиреля, – рассказала научный руководитель учащейся, учитель информатики Динара Есмагамбетова. – Я считаю большим достижением её победу в международном конкурсе, который проводится с 2013 года.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Семея