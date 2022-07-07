Защита личных данных

Пользователи приложения eGov mobile будут получать уведомления в случае утечки их паролей и данных.

По информации АО «Национальные информационные технологии», ежегодно в республике более 1000 информационных систем, в том числе государственных органов, подвергаются хакерским атакам. Теперь отследить, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников, можно с помощью мобильного приложения eGov mobile.

Эта инициатива прорабатывается совместно с Комитетом информационной безопасности МЦРИАП РК, ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак», холдинга «Зерде» и АО «НИТ».

– Не все казахстанцы понимают, как хакерские группы, мошенники или конкуренты могут использовать личные данные недобросовестно. Наша цель – информировать и предупреждать пользователей об утечке их паролей и данных через приложение eGov mobile, чтобы максимально обезопасить пользователей от возможных негативных последствий и совместными усилиями решить поставленную задачу, – подчеркнул председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Так, в личный кабинет пользователя в приложении eGov mobile будет приходить сообщение при обнаружении фактов незаконного сбора и утечки его личных данных на сайтах. Запуск ожидается в конце этого года.

Стоит отметить, в прошлом году АО «НИТ» подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений – Bug Bounty. В результате пилотирования независимыми исследователями по кибербезопасности Bug Bounty более чем из десяти стран мира было обнаружено 56 уязвимостей электронного правительства, то есть портала eGov.kz. Все недочёты исправили работники АО «Национальные информационные технологии» и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Ания Есмухамет