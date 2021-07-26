Защищай свои права

Практически каждый день мы приобретаем различные товары и услуги, но не всегда они бывают надлежащего качества. Иногда случается, что права покупателя нарушаются ещё до покупки, когда продавцы предоставляют недостоверную информацию о технических характеристиках товара. Эти и многие другие случаи относятся к сфере защиты прав потребителей.

В Восточном Казахстане защищают законные интересы граждан в Департаменте по защите прав потребителей. По данным и. о. руководителя ведомства Каната Жеңісбекұлы, за первое полугодие этого года в Департаменте рассмотрели 211 обращений потребителей. Они поступали как в письменной форме, так и по телефону и через Telegram-бот канал.

– 165 потребителям мы дали письменные разъяснения по вопросам защиты их прав, 19 обращений перенаправили в соответствующие государственные органы для рассмотрения и принятия мер в рамках их компетенции. 28 обращений потребителей были решены положительно, – отметил представитель ведомства.

Примечательно, что потребителям вернули почти 2,5 млн тенге, в том числе в сфере розничной торговли – больше 1,7 млн тенге. В этих случаях были нарушены права потребителей по обмену и возврату товаров, по проданным товарам ненадлежащего качества. Остальные вопросы относятся к сфере бытовых услуг, связи, медицинских, туристических услуг, электронной торговли.

Для того чтобы снизить количество нарушений прав потребителей, департамент работает с общественными объединениями и субъектами крупного предпринимательства, в том числе специалисты ведомства обсуждают проблемные вопросы в сфере защиты прав граждан, разъясняют изменения и дополнения в законодательные акты, а также рассказывают о Единой информационной системе защиты прав потребителей.

Как рассказал Канат Жеңісбекұлы, на территории региона работают шесть общественных объединений по защите прав потребителей, из них в Усть-Каменогорске – «Аманат», «Ваше право», «Азат», «Тимур», в Риддере – «Риддерское городское общество защиты прав потребителей», в Семее – «Коргаушы». Для полного охвата жителей городов и районов Восточного Казахстана создаются фронт-офисы в сфере защиты прав потребителей.

Несколько месяцев назад такой офис открылся в Урджарском районе. Тогда между департаментом по защите прав потребителей, акиматом Урджарского района и общественным объединением «Коргаушы» был заключён меморандум о взаимном сотрудничестве.

В Семее власти достигли договоренности с ОО «Коргаушы» об оказании бесплатной консультационной помощи по защите прав потребителей. Теперь в здании акимата города еженедельно общественное объединение принимает потребителей. Такая же договоренность была заключена в Риддере с ОО «Риддерское городское общество защиты прав потребителей».

Кроме того, для активизации работы по защите прав потребителей Департамент планирует провести акцию, в рамках которой ожидается открытие уголков потребителя на торговых объектах Восточного Казахстана. Там будут размещаться материалы по данной теме, а также контактные телефоны и адреса уполномоченного государственного органа и общественных объединений по защите прав потребителей, куда граждане могут обратиться за правовой консультацией по вопросам защиты прав потребителей.

– Функционирует Единая информационная система приёма жалоб. Там размещены стандартные формы жалоб в зависимости от предмета спора и сферы услуг. Любой потребитель может получить доступ к сайту e-tutynushy.kz, зарегистрировавшись через компьютер или мобильный телефон, и отправить обращение для защиты своих прав, – подчеркнул Канат Жеңісбекұлы.

Дарья Антон

Фото из отрытых источников