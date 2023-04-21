Защитить самое ценное

В Восточном Казахстане усилили меры безопасности в учебных заведениях. Тщательный контроль посетителей в детских садах, школах, колледжах и вузах, а также системы видеонаблюдения позволяют сотрудникам полиции обеспечить защиту детям и спокойствие их родителям.

Несколько недель назад областной центр взбудоражили тревожные сообщения о том, что заминированы сразу несколько школ Усть-Каменогорска. Сотрудники учебных заведений незамедлительно организовали эвакуацию детей, а правоохранительные органы оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Однако в последующие дни аналогичные сигналы повторились. К счастью, все сообщения оказались ложными, детям в школах не угрожала опасность. Тем не менее, эти эпизоды послужили причиной усиления мер безопасности в учебных заведениях областного центра и районов.

– Начало XXI века отмечено появлением новой бесчеловечной угрозы обществу, жизни и здоровью людей, – комментируют в Департаменте полиции. – Это – терроризм, который превратился в одно из наиболее опасных преступных деяний. Последствия террористических актов чудовищны: массовые человеческие жертвы, масштабные разрушения материальных и духовных ценностей. Применяя насилие для устрашения, группировки террористов не всегда озвучивают цели, не дают чёткие формулировки.

Считая обеспечение безопасности личности, общества и государства своими основными задачами, органы государственной власти принимают необходимые решения для борьбы с терроризмом.

– В Казахстане обеспечиваются все меры безопасности для детей, – говорит заместитель начальника Центра оперативного управления УП Усть-Каменогорска, майор полиции Рауан Нурсапанов. – Разработаны нормативные документы в сфере антитеррористической безопасности. Детские сады, школы, колледжи и вузы оснастили средствами защиты, установили системы видеонаблюдения. Видеокамеры, в свою очередь, выведены в центр оперативного управления Департамента полиции области и в дежурные части отделов полиции в районах. Также в учебных заведениях есть турникеты. Охрану осуществляют специальные организации, обеспеченные тревожными кнопками для экстренного вызова служб оперативного реагирования.

И подобные меры безопасности вполне понятны и уместны. Отправляя ребёнка в школу, родители доверяют его жизнь и здоровье сотрудникам образовательного учреждения. Каждому родителю хочется быть уверенным, что детям в школе ничего не грозит.

– Безопасность учащихся в школе – одна из первоочередных задач, стоящих перед Министерством просвещения и школьными администрациями, – подчеркнул Рауан Нурсапанов. – Регулярный инструктаж детей и сотрудников, отработка алгоритма действий в случае чрезвычайных ситуаций и проведение учебных эвакуаций помогают свести риски к минимуму.

Лилия Дроздова

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