Защитил чемпионский титул, сохранил пояс

Боксёр-профессионал из Аягозского района одержал очередную победу на профессиональном ринге.

Уроженец города Аягоза Мейірім Нурсултанов во второй раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO International.

Спортсмен недавно одержал свою 18-ю победу из проведённых им 18 боёв. Он ещё ни разу не познал горечь поражения на профессиональном ринге и закончил десять из них нокаутом соперника.

Мейірім Нурсултанов (18-0, 10 КО) выступал на боксёрском вечере в Люблине (Польша) и встречался с аргентинцем Марсело Кошересом (31-5-1, 17 КО). Эта победа помогла ему защитить титул WBO International в среднем весе.

Так, наш земляк завоевал титул WBO International во второй раз и сохранил титул чемпиона мира в этой версии.

Радостью Мейірім поделился на своей странице в Instagram. Он написал: «Слава богу! Защитил пояс. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Алға, Казахстан!»

Он признался, что встреча с аргентинцем Марсело Эстебаном Кошеросом была не из лёгких. Бой был рассчитан на десять раундов. Оба боксёра оспаривали пояс чемпиона мира WBO International, принадлежащий Мейіріму Нурсултанову. В результате, жюри единогласным решением пришло к выводу, что победу одержал казахстанский боксёр.

Стоит отметить, что ранее в этом году Мейірім Нурсултанов победил россиянина Андрея Сироткина на боксёрском поединке в Актау и завоевал титул WBO International. Он обучался у таких известных в Казахстане тренеров, как Жанат Манашев и Бейбит Есжанов.

– Я научился тонкостям мирового бокса у своего родного брата, Мерея Акшалова, – рассказал он. – Мы выросли в небольшом посёлке Мынбулак близ Аягоза. Мерей не просто боксёр, а известный спортсмен. Он чемпион Казахстана, Азии и мира.

Жители Аягозского района и всего региона в социальных сетях и по телефону поздравили земляка со вторым титулом WBO International в профессиональном боксе и пожелали ему дальнейших успехов.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район