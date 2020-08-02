Заряжайтесь витаминами

Многие во время карантина изменили свой образ жизни на малоподвижный. Питаться правильно и сбалансированно важно всегда, особенно в это время. Разобраться, что же это такое – здоровое питание, поможет сертифицированный диетолог Татьяна Мохова.

Как только объявили режим карантина, люди массово начали запасаться продуктами, причём не самыми полезными. Впрок закупали макароны, масло, крупы, яйца и муку в больших количествах, но к правильному питанию это мало относится.

– Люди не покупали стручковую фасоль или замороженные ягоды, рыбу, – отметила диетолог Татьяна Мохова. – Чаще всего мы привыкли готовить одно тяжёлое блюдо на весь день, такое как плов, борщ, куырдак, но так мы точно наберём лишние килограммы.

Сбалансированное питание должно быть круглый год, если вы хотите себя чувствовать хорошо. В здоровом рационе присутствуют овощи, фрукты, крупы, мясо, молочные продукты.

– Крупы лучше готовить на завтрак и обед, а на ужин – мясо и овощи, – резюмировала Татьяна Мохова. – Не забывайте про питьевой режим. Вода – это источник жизни, который необходим нашему организму.

Важно понимать, что правильное питание – не диета. Сейчас лето и жара, иногда совсем не хочется есть, тогда в ход идут разгрузочные дни.

– Детокс-день можно устраивать по желанию раз в неделю, не более, – акцентировала Татьяна Мохова. – Он позволит запустить обменные процессы организма. Поможет избавиться от отёков и прочистит кишечник. Чаще всего это овощные или фруктовые коктейли. Просто подбирайте сочетание, перемалывайте в блендере и пейте.

Диетолог подчеркнула, что лучше использовать больше фруктов в первой половине дня.

Рацион каждого человека должен быть разнообразным. Откажитесь от тяжёлой и вредной пиши. В этот список входят: сладкое, большое количество мучного, жирные блюда…

– Важно понимать, что правильное питание – это не только похудение, – рассказала диетолог. – Поддержание веса, улучшение показателей анализов, снижение холестерина и даже набор веса. Всё это тоже относится к сбалансированному рациону.

Что греха таить, в карантин, да и вообще в стрессовых ситуациях так и хочется побаловать себя вкусненьким.

– В такие моменты стоит просто заменить вредный перекус альтернативными продуктами, – отметила Татьяна Мохова. – Хочешь сладкое – съешь сухофрукты. Главное – перебороть эти желания, а после вы избавитесь от нежелательной пищевой привычки.

Если всё же вы поправились и хотите избавиться от лишних килограммов, то нормализуйте свой питьевой режим. Далее замените свой привычный ужин на мясо и овощи. Постепенно поменяйте весь рацион. Откажитесь от сахара, печенья и других вредных продуктов.

– Просто не покупайте их в магазине, – посоветовала Татьяна Мохова. – Легче отказаться от сладкого на прилавке, нежели на кухне у себя дома.

Переход на правильное питание многим кажется сложным шагом. Однако если действовать постепенно, то шаг за шагом вы сможете приучить свой организм к правильным пищевым привычкам и избавиться от лишнего веса.

Топ-5 полезных

продуктов, которые

советует диетолог:

Овсянка и гречка (крупы)

Яйца

Куриная грудка

Фрукты

Овощи.

Формула для расчёта нужного количества воды в сутки:

Ваш вес х 0.03 = объём воды в литрах.

Камила Ботагамитова