Заряжай, огонь!

Военнослужащие региона готовятся к международному конкурсу «Танковый биатлон».

Изначально, с 2013 года, этот конкурс проводился как самостоятельный. В 2015 году стартовали Армейские международные игры, и «Танковый биатлон» вошел в них как основная составляющая.

Команда Казахстана принимала участие в конкурсе семь раз. В первый год танкисты заняли почетное второе место. В последующем, с увеличением конкуренции, завоевывали третьи и четвертые места. В 2017 и 2018 годах сборной Казахстана вновь удалось подняться на второе место, уступив лишь хозяевам конкурса –

россиянам.

В этом году состязание пройдет на подмосковном полигоне «Алабино». С февраля активную подготовку к смотрам начали восемь танковых экипажей. После трех отборочных этапов в борьбе за право войти в состав республиканской команды их осталось пять. Вообще, для участия в «Танковом биатлоне» требуется четыре экипажа.

Пока танкисты стремятся попасть в сборную Вооруженных Сил Казахстана, а потом поставят очередную цель – победить на международном уровне.

Главные требования, предъявляемые к конкурсантам: знание материальной части, выучка, профессионализм и физическая выносливость. Борьба за призовые места требует упорного труда, подготовки личного состава, рвения, долга перед Родиной и стремления быть лучшими.

– Ещё будучи курсантом военного института, я мечтал принять участие в «Танковом биатлоне», – признался командир танкового взвода воинской части десантно-штурмовых войск лейтенант Сейтжан Кобланулы. – Практически исполнил свою мечту – прошел первые этапы отбора. Надеюсь попасть в основной состав сборной Казахстана, достойно защитить честь страны и занять почетное место. Мы стремимся к победе!

Определенные коррективы в процесс отбора и подготовки внесла пандемия коронавирусной инфекции и объявленное в связи с этим чрезвычайное положение в стране. Запланированный перерыв между первым и вторым этапом отбора танкистам и тренерскому составу пришлось провести на полигоне, так как карантинный период исключил всякое передвижение по Казахстану.

– Мы с пониманием отнеслись к этому, – заверяет наводчик-оператор старший сержант Дмитрий Алькенов из регионального командования «Восток». – Нельзя допустить заболевания даже одного военнослужащего, ведь мы – команда. Наши семьи понимают это и поддерживают нас.

С целью профилактики заражения коронавирусом участники отбора тренируются изолированно от других военнослужащих. Соблюдаются все меры предосторожности, ведется контроль состояния их здоровья.

Ева Ким