Зарегистрировать любовь

В Усть-Каменогорске сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан» поздравили молодожёнов и родителей новорождённого с получением свидетельства о браке и свидетельства о рождении. Это связано с тем, что с первого июля текущего года функции органов РАГС были переданы в данное ведомство. Что же изменится для жителей Восточного Казахстана?

Как рассказал директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ВКО Азамат Есембулов, передача не означает упразднение отделов РАГС, приём, обработку заявлений на регистрацию брака, а также принятие решений и выдачу результатов по-прежнему будут выполнять сотрудники этих отделов.

– Отмечу, что услуги РАГС будут оказываться исключительно сотрудниками регистрирующего органа. Другие работники Госкорпорации, включая операторов ЦОНа, не будут иметь доступ к информационной системе, – пояснил Азамат Есембулов. – Тарифы на оказание платных государственных услуг по линии РАГС остаются прежними, к ним прибавят только налог на добавленную стоимость, так как Госкорпорация является плательщиком НДС. Услуги по регистрации рождения и смерти останутся бесплатными.

Напомним, что желающим вступить в брак необходимо прийти в регистрирующий орган с документами, удостоверяющими личность. Сделать это необходимо в назначенный день регистрации. При подаче заявления пара может выбрать: в торжественной обстановке заключить брак или нет. С 1 июля госпошлина на регистрацию брака составляет 3 874 тенге.

Первых молодожёнов и родителей новорождённых, кто получили соответствующие документы в новых условиях, поздравили сотрудники госкорпорации, им вручили поздравительные открытки и памятные подарки в отделениях РАГС.

– Мы поздравляем Мунджон и Айдану, наших молодожёнов, и желаем им долгой и счастливой совместной жизни. Пусть их брак будет наполнен любовью, уважением и взаимопониманием, – пожелал Азамат Есембулов. – Также хочу напомнить всем жителям нашей области, что есть возможность онлайн-подачи заявления на регистрацию брака через портал электронного правительства.

Дарья Штейн