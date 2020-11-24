Запустили «сердце» Тунгусунской ГЭС

На Тургусунской ГЭС начали выплачивать задолженность по заработной плате.

Также всем сотрудникам будут произведены пенсионные и социальные отчисления.

Задержка с выплатой заработной платы произошла по объективным причинам. Основная — пандемия коронавируса, объект был временно приостановлен, так как не могли приехать специалисты, чтобы запустить «сердце» гидроэлектростанции. Однако сейчас инвестором все деньги перечислены в полном объёме, а подрядчики уже начали выплачивать их своим работникам. К слову, ситуация не была столь критичной, вопросы возникли только в последние два месяца, но и в это время частично выплаты производились.

— 161 человек с сегодняшнего дня начали получать заработную плату, — отметил руководитель областной инспекции труда Бакытбек Кизатов. — Этот вопрос у нас на контроле, на стратегический объект выехал наш судебный исполнитель, который будет отслеживать не только выплату зарплаты, но также и перечисление пенсионных и социальных отчислений. Мы полностью следим за тем, что происходит на Тургусунской ГЭС, да, проблемы действительно были, но сейчас всё налаживается.

Тургусунская ГЭС — один из важнейших проектов альтернативной энергетики в регионе. Сегодня областные власти чётко контролируют ситуацию и сделали всё возможное, чтобы она нормализовалась. Первые шаги уже сделаны, выплаты работникам начались, в дальнейшем все работы будут вестись в соответствии с графиком, таких проблем больше не допустят. Государственная инспекция труда следит за подрядчиками и своевременностью всех выплат и отчислений.