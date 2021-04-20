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Запрет на время нереста

20.04.2021
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Весна – сезон нереста рыбы в водоёмах области. С 16 апреля объявлен запрет на ловлю рыбы в Чёрном Иртыше, на озере Зайсан, Бухтарминском водохранилище (от устья Чёрного Иртыша до первой Батинской сопки), в устье реки Курчум и заливе Торангы.   

По информации Курчумской рыбной инспекции Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК, в период нереста будут проводиться рейдовые и другие мероприятия по защите рыбных ресурсов.  

Стоит отметить, что в названном списке водоёмов есть наделённые особым статусом – это залив Торангы и устье реки Курчум. Там ловить рыбу запрещено в течение всего года, то есть и после завершения нереста. Основными промысловыми видами рыб являются: судак, щука, сазан, лещ, карась, окунь, линь и плотва.

Запрет на ловлю рыбы будет действовать по 30 мая включительно.

Бек Нигметов

Курчумский район

20.04.2021
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