Запрещённый приём

В Зайсанском районе задержан нарушитель, занимавшийся незаконным сбором рогов диких животных в пограничной полосе.

Задержание произошло в результате оперативных действий отдела контрразведывательной и разведывательной деятельности по Зайсанскому району на участке пограничного отделения «Обалы» в местности Буланбай. Осуществили его начальник пограничного отделения «Обалы» капитан полиции Назар Уразов, начальник группы дознания и административного производства капитан полиции Алтынбек Баймукушев и старший инспектор группы природоохранной полиции капитан полиции Серик Акшанов в составе пограничного наряда «Секрет».

За совершённое правонарушение гражданин привлёчен к административной ответственности по ст. 370 ч. 3 Кодекса РК об административных правонарушениях («Незаконный сбор лекарственных растений и технического сырья на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам»).

Ания Есмухамет

Зайсанский район