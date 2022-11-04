«Заплатка» для лёгкого

Врачи Восточно-Казахстанского областного Многопрофильного центра онкологии и хирургии первыми в Казахстане применили метод МакКеона.

В областном онкоцентре состоялись мастер-классы по торакальной хирургии, которые провёл руководитель отделения торакальной хирургии Онкологической больницы № 62 города Москвы Дмитрий Сехниаидзе.

Под его руководством восточноказахстанские онкохирурги выполнили две малоинвазивные операции – удаление рака верхней трети пищевода и рака верхней доли правого лёгкого с бронхопластикой.

– Бронхопластика – это радикальное лечение рака при сохранении здорового лёгкого. Хирург вырезает поражённый участок бронха выше и ниже опухоли, а оставшиеся концы сшивает между собой. Главная сложность в том, что культи бронхов часто не совпадают по диаметру. Их приходится вставлять друг в друга, добавляя «заплатку» из лоскута межрёберной мышцы. Такие операции, выполненные однопортовым доступом, сделаны впервые в Казахстане. Прооперированные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, – рассказал торакальный онкохирург ВКО МЦОиХ Адильбек Баймусанов.

Он также добавил, что отныне для жителей области подобная оперативная помощь доступна в ВКО МЦОиХ.

Бахыт Сарсембаева