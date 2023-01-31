Замыкая диагностический круг

В областном акимате прошло заседание, посвящённое вопросам строительства медицинских и образовательных объектов.

На сегодняшний день в регионе уже приступили к реализации ряда проектов в сфере образования и здравоохранения. Так, по информации руководителя областного управления строительства, в этом году запланировано возведение 36 медицинских учреждений в сельских населённых пунктах. Это будут семейно-врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и медпункты. На все объекты здравоохранения уже подготовлена проектно-сметная документация, 34 из них прошли все необходимые экспертизы, а на 14 уже объявлены конкурсные процедуры. В отдалённых сёлах жители неоднократно жаловались на отсутствие квалифицированной медицинской помощи, поскольку нет даже элементарного оборудования и подготовленных специалистов.

– Я даю протокольное поручение, чтобы тендеры по всем 36 объектам были начаты не позднее 5 февраля текущего года, – подчеркнул аким области Даниал Ахметов.

При таких условиях строительство начнётся уже весной, а, значит, к концу лета в 36 сёлах появятся собственные медучреждения, что позволит жителям получать необходимые услуги, не выезжая в районные центры или в Усть-Каменогорск.

Под постоянным контролем главы региона находится вопрос возведения дополнительного корпуса Восточно-Казахстанского областного многопрофильного центра онкологии и хирургии. В этом здании будет расположен ПЭТ-КТ, который сочетает в себе возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографий и позволяет с высокой долей точности диагностировать онкологические и другие заболевания на самых ранних стадиях, что значительно облегчает дальнейшее лечение и продлевает жизнь пациентов.

– ПЭТ-КТ способен выявлять злокачественные образования, которые невозможно обнаружить с помощью других способов визуализации – УЗИ, рентгена, КТ и МРТ, – пояснил Даниал Ахметов. – Кроме того, его установка как бы замкнёт весь диагностический цикл, и пациенты смогут получать полный спектр услуг не выезжая за пределы региона.

Особый акцент при возведении нового корпуса делается на комфортном пребывании пациентов как во время диагностики, так и после процедур.

В рамках трёхуровневой программы обучения специалистов сферы здравоохранения врачи центра уже сейчас учатся работать с новым оборудованием. Напомним, в центре работают 16 оперирующих хирургов-онкологов, четверо из которых проводят высокотехнологичные вмешательства.

Что касается объектов образования, то здесь полным ходом идёт реализация проекта, инициированного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым «Комфортная школа». Примечательно, что именно в нашем регионе разработаны типовые проекты образовательных учреждений, которые полностью соответствуют всем требованиям. Они хорошо зарекомендовали себя, поскольку точно соответствуют потребностям того или иного населённого пункта. Хороший пример – школа в посёлке Касыма Кайсенова, которая радует комфортом и детей, и учителей, и родителей.

– В рамках проекта мы начинаем возведение десяти школ, – отметил глава региона. – Пять из них будут расположены в Усть-Каменогорске, по одной – в Риддере, Шемонаихе, посёлках Белоусовка, Опытное поле и Прапорщиково. За счёт областного бюджета мы построим семь объектов образования – это ещё две школы в областном центре, по одной в Зайсане, посёлках Шенгельды, Новая Бухтарма, Улкен Каратал и городе Риддере.

Кроме того, в этом году планируется продолжить строительные и ремонтные работы в недостроенном здании в микрорайоне КШТ, которое принадлежало Министерству образования и науки. В нём должен был разместиться машиностроительный колледж, но проект не был завершён, а территория долго стояла заброшенной. Сейчас недострой передан на баланс области, и здесь будет возводиться школа-интернат на 900 мест для детей, одарённых в физике, информатике, математике и других точных науках. В нём будут учиться не только ребята из Усть-Каменогорска, но и других районов Восточного Казахстана. В школе планируется большой спортзал, бассейн, столовая на 300 мест и кабинеты, оборудованные в соответствии с проектом «Комфортная школа».

Дарья Штейн

Фото onko-vko.kz