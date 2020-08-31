Залог единства народа

Взаимосвязь государственного языка, Конституции и единства народа обсудили лингвисты Восточного Казахстана.

Восточно-Казахстанский лингвистический центр организовал областной вебинар «Конституция – основа государственного языка». В видеоконференции приняли участие лингвисты из разных районов области. Основной темой обсуждения стала взаимосвязь государственного языка, Конституции Республики Казахстан и единства народа. Каждый из спикеров подробно высказал своё мнение о роли Основного закона в жизни государства и перспективах развития языковой политики.

Директор Центра обучения государственному и другим языкам Шемонаихинского района Бакытгуль Оразгалиева в докладе «Талисман нашей страны – единство народа» сделала особый акцент на важности сохранения мира и согласия в стране.

Об изучении языков других этносов рассказала участникам онлайн-встречи исполняющая обязанности директора областного Дома дружбы – центра общественного согласия Жанар Алканова.

– Знакомство с языками народов, проживающих на территории Казахстана, служит мощным фундаментом укрепления межэтнического согласия. Язык – это ключ к культуре любого этноса, – подчеркнула Жанар Алканова. – Мы, сотрудники Дома дружбы, стараемся создать все условия для того, чтобы обучение было интересным и комфортным.

Конституция – достояние народа, язык – сила народа, считает преподаватель областного лингвистического центра Ляззат Кайдарова. По её словам, соблюдение принципов и законов, прописанных в главном документе страны – кратчайший путь к процветанию государства во всех отношениях. Язык при этом является не только средством общения, но и культурным кодом.

Ания Есмухамет