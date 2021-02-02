Залог динамичного развития

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Высшего cовета по реформам.

Во дворце «Акорда» под председательством Главы государства состоялось третье заседание Высшего cовета по реформам.

В повестку дня мероприятия вошли вопросы разработки Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, новой Системы государственного планирования, Концепции развития государственного управления до 2030 года, Плана приватизации на 2021–2025 годы, а также пакета срочных реформ и проведения национальной переписи населения.

С докладами выступили Премьер-министр Аскар Мамин, заместитель Руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

Заслушав доклады и комментарии членов Совета, Президент подробно остановился на вопросах повестки дня, изложив конкретное видение их реализации.

Обновленная Система государственного планирования должна выстроить более гибкую архитектуру программных документов, повысить взаимосвязанность стратегического и бюджетного планирования, чётко закрепить прямую ответственность руководителей госорганов и организаций за выполнение поставленных задач.

С целью вхождения в число лидирующих государств мира предлагается определить три ключевых направления дальнейшего развития страны: качество институтов, благополучие граждан, сильную экономику.

Основным документом, определяющим задачи на среднесрочную перспективу, станет Национальный план развития страны до 2025 года, в котором будет отражено видение по развитию важнейших отраслей, ориентиры по совершенствованию ключевых политик.

Национальные проекты будут ориентированы на решение узловых проблем в том или ином направлении деятельности, сфере и отрасли. Они должны быть максимально предметными, направленными на получение конкретного результата в определённый период и полностью обеспечены финансированием.

В настоящее время проводится работа по разработке проектов по цифровизации, развитию агропромышленного комплекса, предпринимательства, конкуренции, защите окружающей среды и ряд других. Эти документы должны быть разработаны и утверждены не позднее

1 июля текущего года.

Касым-Жомарт Токаев поручил предусмотреть активное вовлечение в обсуждение отраслевых вопросов компетентных экспертов, а в случаях, когда затрагиваются наиболее важные общественные интересы, – широкого круга граждан.

Представленный Правительством проект Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года состоит из 12 стратегических направлений по основным блокам развития: институциональному, экономическому и социальному.

Ключевыми результатами Плана развития должны стать выход на траекторию роста на уровне более 5 % к 2025 году, увеличение доли МСБ в ВВП до 35 %, объёма инвестиций в основной капитал – до 30 % от ВВП, несырьевого экспорта – в 2 раза, до 41 млрд тенге, производительности труда – на 45 %.

Меры по повышению уровня и качества жизни казахстанцев будут способствовать увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет.

Планируется улучшить позиции Казахстана в международных рейтингах (по показателям знаний учащихся, цифровой конкурентоспособности, индекса верховенства закона).

Комментируя данный документ, Президент отметил, что Национальный план закладывает ключевые ориентиры и цифровые параметры развития страны с учётом текущих глобальных тенденций. По его мнению, от качества его реализации будет зависеть, какой будет наша страна в среднесрочной перспективе. Поэтому неотъемлемой частью Нацплана должна стать подробная карта стратегических показателей – закрепление за каждым госорганом и крупной квазигосударственной организацией перечня конкретных показателей, которых они должны достичь за установленный период. Значения показателей не должны быть оторванными от реалий, но в то же время нельзя ставить легкодостижимые и немотивирующие индикаторы.

– В совокупности все индикаторы должны отражать достижение нашей главной цели – повышение уровня конкурентоспособности и вхождение в число наиболее развитых государств мира, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Учитывая, что многие из предлагаемых реформ в рамках Национального плана развития потребуют внесения изменений в ряд законодательных актов, включая Предпринимательский, Бюджетный и Налоговый кодексы, Глава государства отметил необходимость конструктивного взаимодействия Правительства с Парламентом.

– Депутатский корпус должен будет обеспечить всю необходимую законодательную базу для успешной реализации Нацплана, – отметил Президент.

Далее был рассмотрен проект Концепции развития государственного управления до 2030 года.

Реализация Концепции обеспечит переход от административно-контрольной ориентированности к сервисной модели взаимодействия государства и населения, в рамках которой главными ценностями станут человек и его благополучие.

Документ определяет подходы к повышению профессионализма госаппарата, его подотчётности обществу, совершенствованию регуляторной политики, повышению эффективности оказания госуслуг, оптимизации квазигоссектора, развитию местного самоуправления и т.д.

В целом заложенные в Концепции меры будут способствовать росту эффективности госаппарата и его открытости, что повысит степень доверия к институтам государственного управления.

Предполагается, что основные положения Концепции будут реализованы до конца 2025, при этом большинство инициатив будет имплементировано уже в текущем году.

Касым-Жомарт Токаев считает, что документ соответствует запросам общества и содержит актуальные глубинные изменения, направленные на повышение качества жизни населения. Правительству поручено принять детальный План действий с выделением соответствующих ресурсов.

В ходе заседания также был представлен проект Плана приватизации на 2021 – 2025 годы.

В соответствии с ранее данным поручением Главы государства перечень организаций, которые будут полностью или частично переданы в частный конкурентный сектор, был расширен со 176 до 736.

Передача в конкурентную среду активов на 5 трлн тенге позволит сократить присутствие государства в экономике до 14 %. При этом будет обеспечено привлечение стратегических инвесторов, сохранён и расширен доступ МСБ к услугам приватизируемых компаний.

Остановившись на перспективах снижения доли государства в экономике, Президент напомнил об опыте предыдущих подобных кампаний, когда приватизация значительной части объектов была перенесена на более поздний срок либо вовсе отменена.

– Важно четко следовать плану. Здесь необходима жёсткая позиция Правительства. Нельзя допустить, чтобы приватизация приводила к возникновению частных монополий и, как следствие, к общественному недовольству. Требуется обеспечить транспарентность и справедливость процесса приватизации, – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства дал поручение Правительству выработать механизм общественного мониторинга за реализацией объектов. Наряду с этим он заявил о необходимости максимально использовать инструменты IPO, отметив приоритетность этого механизма в вопросе приватизации.

– Следует возобновить программу «Народное IPO», реализуя акции в первую очередь физическим лицам – гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность получить часть национального богатства, – подчеркнул Президент.

Участники мероприятия также обсудили пакет срочных мер, разработанных по поручению Главы государства.

Данные меры направлены на обеспечение качественного и устойчивого роста экономики путем упрощения механизма уплаты и снижения налоговой нагрузки на ФОТ для субъектов микро- и малого бизнеса, снижение на 70 % ставки по НДС для новых производственных компаний, включение микрофинансовых организаций в программы субсидирования «Дорожной карты бизнеса» и др.

После законодательного закрепления данные нормы должны вступить в действие уже с 1 июля текущего года.

Говоря о вопросе организации национальной переписи населения, Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта масштабная акция позволит получить важнейшие аналитические данные, в том числе реальную численность населения, его возрастной, гендерный состав, степень урбанизации, уровень доходов и другие сведения, необходимые для принятия выверенных, обоснованных управленческих решений.

Поэтому Президент акцентировал внимание на важности содержательного наполнения опросников для получения максимальной отдачи. При этом он указал на недопустимость перегружать граждан большим количеством вопросов и оптимально подойти к проведению переписи, широко применяя цифровые технологии, что особенно важно с учётом возможных ограничений в условиях пандемии.

Глава государства поручил создать специальную рабочую группу под председательством первого заместителя Премьер-министра, которая займётся решением основных организационных и содержательных вопросов подготовки и проведения переписи.

Перепись должна быть проведена в октябре текущего года, а уже к середине 2022 года Правительство должно опубликовать окончательные данные.

Акорда, 29 января 2021 года