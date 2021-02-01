Спец-проектыСтоп, коррупция

Закупки с экономией 

01.02.2021
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Более двух млрд тенге бюджетных средств удалось сэкономить за счёт проведённого мониторинга портала «Единое окно закупок». 

По сообщению пресс-службы Антикоррупционной службы ВКО, в целях пресечения фактов завышения закупочной цены при осуществлении государственных закупок активно используется вебпортал «Единое окно закупок». Он действует для постоянного мониторинга планов государственных закупок. Система позволяет выявлять коррупционные риски на стадии планирования, что даёт возможность администраторам бюджетных программ пересмотреть планы закупок и соответственно внести изменения.

«Единое окно» бъединяет  пять закупочных площадокболее 100 тысяч товарных позиций с суммарной ёмкостью сервиса на сумму более 10 трлн тенге,  рассказали в антикоррупционном ведомствеСервис позволяет выявлять завышение закупочных ценсократить теневой оборот и снизить коррупционные риски. 

Департаментом Антикоррупционной службы по ВКО ежедневно проводится антикоррупционный мониторинг этого порталаЗа истекший год по выявленным фактам завышения закупочных цен направлены рекомендательные письма 68 учреждениям областиВ результате сумма экономии составила 2 млрд 109 млн тенге. 

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

01.02.2021
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