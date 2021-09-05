Закрыть прорыв габиона

Сарыоленский сельский округ на территории Курчумского района является самым водообеспеченным. Однако этим летом из-за прорыва габионного сооружения на реке Курчум жители округа впервые испытали проблемы с поливом. На объекте ведутся восстановительные работы, чтобы ситуация не повторилась.

Лето уже позади, однако горячая тема для сарыоленцев остаётся таковой. Сейчас важно не упустить время для приведения в порядок проблемного объекта.

В прежние годы в Сарыоленском сельском округе можно было увидеть полные водой до краёв каналы, теперь совсем иное дело: они обмелели. Как выяснилось, в мае на головном гидроузле прорвало габионное сооружение. Размер прорыва составил примерно 20 метров. Поясним, в данном случае габион представляет собой перекрывающий реку Курчум плотину в виде большого сетчатого короба, наполненного камнями. С годами он зарос наносным грунтом. Плотина была призвана служить неким регулятором водного потока: она его удерживала, чтобы направить в сарыоленский магистральный канал. В то же время габион не «запирал» весь поток: избыток воды перехлёстывал через его верх и уходил вниз по течению.

Время прорыва габиона пришлось на сезон большой воды. Её временный избыток в реке сглаживал проблему, способствовал наполнению магистральных каналов. Поэтому дефицита поливной воды поначалу не ощущалось. Однако примерно через месяц уровень воды в реке значительно снизился. Соответственно, обмелели и магистральные каналы, не стало хватать воды для полива.

Стоит сказать, что головной гидрообъект, как и местные поливные каналы, находится в ведении РГП «Казводхоз». В то же время, по информации инженера районного производственного участка Ергали Мадинова, непосредственно габионное сооружение в течение долгих лет оставалось бесхозным. На этот объект не было оформлено никаких документов, поэтому он не мог быть принятым на баланс «Казводхоза». Бесхозный статус и стал причиной того, что объект оказался без должного присмотра. В целом он не ремонтировался в течение 17 лет. Хотя на шлюз, находящийся рядом, документы имелись, и он перешёл в ведение организации.

По словам инженера «Казводхоза», с началом дефицита поливной воды совместно с сельским акиматом были предприняты меры для устранения прорыва габиона. Привлечена тяжёлая техника – экскаватор, погрузчик, КамАЗ. Для возведения плотины были использованы бетонные блоки. Благодаря этому удалось восстановить большую часть габиона. Однако шесть метров прорыва в теле плотины остались. Закрыть их казводхозовцы так и не смогли – сильный поток уносил любые брошенные для перекрытия бетонные блоки. Потеря воды из-за промоины повлияла на наполняемость каналов.

– В сентябре, когда река обмелеет, мы приступим к ремонту габионного сооружения, – говорит Е. Мадинов. – В следующем году проблем с водой быть не должно. Кроме того, объект будет принят на баланс «Казводхоза», станет своевременно обслуживаться, ремонтироваться.

БИТВА С БЕЗВОДЬЕМ

В трёх сёлах сельского округа проживает 1680 человек. Только в административном центре округа Сарыолене имеется 199 дворов, в Бирлике – 87, в Барак батыре – 172. Как и в любой сельской местности, подсобные хозяйства, в их числе огороды, остаются важными составляющими экономики местных семей.

Когда не стало привычной воды в арыках, высаженные растения на огородах начали сохнуть. Чтобы спасти картофель, овощи, фруктовые деревья, сарыоленцы были вынуждены спешно обзаводиться насосами для выкачивания воды из дворовых колонок и использовать её для полива.

Отдельная тема – фермерские поля. Кстати, в округе насчитывается 133 фермерских хозяйства. Из них порядка 30 активно занимаются сельхозпроизводством. Из-за дефицита воды они осуществляли полив поочередно. Положение усугубляла сильная засуха. Ситуация не могла не отразиться на урожайности. По информации представителя «Казводхоза», на гектарах, где выращивалась многолетняя трава, после получения первого укоса сделать очередной полив, чтобы получить, как обычно, второй укос, уже не смогли.

ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ

Сложившаяся ситуация с поливной водой в одном сельском округе даёт повод поднять вопросы орошения земли в районе в целом. В прошлой публикации на эту тему мы рассказывали, что в Курчумском районе существовала разветвлённая оросительная сеть каналов с охватом тысяч гектаров пахотных угодий. Однако в девяностые годы она оказалась бесхозной. Ранее оросительной системой ведала профильная организация – Управление оросительных систем. Она была обеспечена всей необходимой техникой и кадрами. Её закрытие, можно сказать, подкосило систему мелиорации района.

Созданные в девяностые и начале нулевых фермерские хозяйства взяли в своё ведение часть каналов, вошедших в границы сельхозугодий. В то же время магистральные каналы долгое время оставались бесхозными. Лишь начиная с 2016 года они стали передаваться на баланс РГП «Казводхоз».

В настоящее время в ведении предприятия находится 26 магистральных каналов. Их общая протяжённость 234 километра. Вся система имеет гидротехнические сооружения – головные и распределительные шлюзы. Но эта инфраструктура не ремонтировалась десятки лет и находится в изношенном состоянии. Хотя, начиная с 2018 года стала проводиться очистка каналов. Впрочем, сделанное – лишь малая часть нуждающейся в этом общей системы. К тому же пора браться и за шлюзовое хозяйство.

В штате Курчумского производственного участка областного филиала «Казводхоза» меньше десяти человек. Техника арендуется у фермерских хозяйств. К оросительной системе организации «подвешены», то есть имеют доступ к поливной воде, 19 тысяч гектаров земли. Но в действительности поливаются куда меньше. В этой системе каналов есть и бесхозные.

В общем, мелиорационная система района, обеспечивающая поливной водой фермерские поля, частные огороды, нуждается в серьёзном внимании к себе, инвентаризации и инвестициях, которые смогут решить накопившиеся проблемы. Надо признать, в последние годы предпринимаются шаги для изменения ситуации в лучшую сторону. Для села летняя поливная вода – фактор экономический и социальный. Поэтому обмелевшие каналы и сухие арыки в поливной сезон должны уйти в прошлое.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район