Закрепляя успех 

«Алтай Торпедо» поднялся до топ-6 в турнирной таблице чемпионата страны.

Очередным соперником устькаменогорцев стала команда «Горняк» (Рудный). В первой игре в упорной борьбе хозяева уступили на домашнем льду со счётом 1:3.

Хоккеисты «Алтай Торпедо» изменили цифры на табло уже на одиннадцатой минуте – реализуя большинство, первую шайбу встречи записал в свой актив Эдуард Михайлов (ассистировал ему Максим Худяков). На старте второго периода «Горняк» усилиями форварда Александра Воронина сравнял счёт. Но на тридцатой минуте нападающий «Алтай Торпедо» Никита Линник (с помощью Дмитрия Белохонова и Даниила Тихомирова) забросил вторую шайбу в ворота хозяев.

В заключительном периоде матча устькаменогорцы в третий раз вскрыли защиту «Горняка» и обыграли голкипера – отличился Павел Скуматов (ассистировали ему Александр Дзедаев и Ян Хоменко) – эта шайба стала точкой в первом матче. Отметим игру голкипера «Алтай Торпедо» Владислава Нурека, который внёс большой вклад в победу команды, отразив 28 из 29 бросков. С другой стороны, у «Горняка» было очень много штрафов – 16 (у подопечных Виктора Богатырёва – всего шесть).

Однако во второй игре хоккеисты «Горняка» взяли реванш у «Алтай Торпедо», переломив ход матча в последние две минуты.

К этому времени гости вели в счете 2:1.Однако «Горняк» не собирался сдаваться так легко – на 59-й минуте матча нападающий Владислав Власов сравнял счёт. Казалось, что исход игры решится в овертайме, но хозяева площадки сыграли «на характере», и за 34 секунды до конца матча форвард Алексей Бархаткин оформил дубль, принеся волевую победу

«Горняку» – 3:2.

После игр прошедшего тура «Алтай Торпедо» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана с 27 очками.

– Первый матч выиграли, и второй нужно было выигрывать. Допустили ошибки в конце, пропустили два гола, в принципе, в выигрышной игре. Но это только наши ошибки, – был немногословен в послематчевом интервью главный тренер ХК «Алтай Торпедо» Виктор Богатырёв

Главный тренер ХК «Горняк» Сергей Невструев отметил, что в первом матче победу одержать не удалось из-за накопившейся усталости.

– Команда «просела», играем практически без тренировок, сплошные поездки. Приехали домой на четыре дня, две игры провели, потом снова на выезд. Устали, опыта не хватает, чтобы на мастерстве проводить игры, – считает Сергей Невструев – Во второй игре мы терпели, гнули свою линию, что планировали – выполнили. Неправильно сыграли в меньшинстве, хотя до этого семь игр не пропускали в меньшинстве, это дорогого стоит. Сегодня на эмоциях сыграли здорово, забили хорошие голы, вратари сыграли очень хорошо в обеих командах. Почему так много удалений? Где-то это решение арбитров, а в какие-то моменты у молодых игроков эмоции перехлёстывали.

Дамир Омаров